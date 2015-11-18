راهکار یک نماینده مجلس برای دور شدن تنش از فضای داوری فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی هاشمی با اشاره به تصمیم اخیر کمیته داوران مبنی بر عدم مصاحبه داوران با رسانه ها، گفت: این اتفاق برای خود داورها اتفاق مثبتی است چرا که به ایجاد فضای آرام برای کارشان کمک می کند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: پیش از این مشاهده شده بود به علت برخی مصاحبه های داوران، فضای ورزشی کشور دچار اغتشاش شده بود لذا این حرکت کمیته داوران مبنی بر ممنوع المصاحبه شدن داوران فوتبال لازم به نظر می رسید.

وی افزود: بر همین اساس مربیان نیز نباید باعث شوند با گفت و گوهایی که با رسانه ها صورت می دهند، شیوه قضاوت داوران را زیر سوال ببرند.

هاشمی ادامه داد: باید سازوکاری هم برای مربیان و سایر ورزشکاران باشد که با گفت و گوهای گاه و بیگاه خود موجب ایجاد تنش در فضای فوتبال کشور نشوند.

نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در پایان در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت خاطرنشان کرد: تمهیدات ورزشی باید به گونه ای باشد که در راستای ایجاد آرامش در فضای ورزش کشور پیش رود به ویژه که در آستانه برگزاری مسابقات المپیک قرار داریم و تیم ملی فوتبال نیز بازی های تدارکاتی خود برای حضور در جام جهانی فوتبال را آغاز کرده است.