توقف فروش سوخت پروازی را با تاخیر مواجه نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا سیدی اظهارداشت: اختلاف مالی بین شرکت ملی پخش و شرکت‌های هواپیمایی باعث کاهش سوخت در مخازن سوخت‌گیری شده است.

وی گفت: مسئولان قول داده‌‌اند مشکل تا ساعاتی دیگر حل شود، هر چند سوخت‌رسانی به مخازن سوخت فرودگاه متوقف شده است.

پیش از این، برخی مسئولان وزارت نفت بدهی شرکت‌های هواپیمایی به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی را حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بودند.

رئيس سازمان هواپيمايي كشوري هم عنوان كرد: موضوع سوخت رسانی در فرودگاه امام خمينی(ره) به طور جد در حال پيگيری است.

علی عابدزاده با اشاره به مشکلی که در فرودگاه امام خمینی (ره) در خصوص سوخت رسانی به هواپیماها ایجاد شده است، گفت: تمام تلاشم را به كار می گیرم تا وضعیت فرودگاه امام خمینی (ره) به حالت عادی بازگردد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهارداشت: مشكل ایجاد شده مشكل شركت پخش و پالایش با شركت‌های هواپیمایی نیست، سازمان هواپیمایی كشوری قبل از اینها برای وصول مطالبات پخش و پالایش از شركت‌های هواپیمایی اقداماتی انجام داد كه خوشبختانه به نتیجه رسید.

وی ادامه داد: هر گونه اختلال در امر سوخت رسانی در آن فرودگاه موجب تاخیرات پی در پی می شود كه به صورت انعكاسی پروازهای دیگر را نیز تحت تاثر قرار خواهد داد، بنابراین سعی دارم هرچه زودتر بدون اتلاف وقت با تعامل با مسولان ذیربط موضوع را حل كنم.