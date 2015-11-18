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۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۴۰

از سوی ناصر طالبی؛

سرپرست نائب رئیسی فدراسیون اسکی معرفی شد

سرپرست نائب رئیسی فدراسیون اسکی معرفی شد

با حکم رئیس فدراسیون اسکی، پیمان جانی به عنوان سرپرست نایب رئیسی این فدراسیون معرفی شد. جانی اواخر خردادماه امسال به عنوان رئیس کمیته اسنوبرد فدراسیون اسکی منصوب شده بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی ناصر طالبی رئیس فدراسیون اسکی، پیمان جانی به عنوان سرپرست نائب رئیسی این فدراسیون منصوب شد.

پیمان جانی از مدرسین اسکی بوده و دارای مدرک مربیگری و داوری درجه یک این رشته ورزشی است. وی ۲۵ خرداد ماه نیز طی حکمی به عنوان رئیس کمیته اسنوبرد فدراسیون اسکی منصوب شده بود. با این حساب جانی همزمان دارای دو سمت در فدراسیون اسکی است. به نظر می رسد با حکم سرپرست نایب رئیسی جانی ،فدراسیون اسکی باید به فکر انتخاب گزینه جدیدی برای ریاست کمیته اسنوبرد آن هم در آغاز فصل اسکی ۹۴ باشد.

کد مطلب 2971499

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