به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری که در محل ورزشگاه درفشی فر برگزار شد به خبرنگاران گفت: از تعطیلات لیگ برای تقویت پرسپولیس استفاده کردیم به طوری که بازیکنان مصدوم ما مثل کفشگری و اومانیا به جمع بازیکنان برگشتند.

وی افزود: از حضور بازیکنان در تمرین راضی هستم. آنها توان زیادی گذاشتند با این حال تیم ما در این مدت کامل نبود. البته باید به تیم ملی ایران هم تبریک بگویم به خاطر پیروزی که برابر ترکمستان و گوام داشت. طبیعی است که مهمترین مسئله برد است و مهم نیست چه کسی گل بزند. اما در کنار پیروزی خوشحالم که بازیکنان پرسپولیس چهار گل را به ثمر رساندند. انتظار دارم همینطور هم برای پرسپولیس موثر باشند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اینکه تیمش هنوز یکی از گزینه های قهرمانی است و عقب نکشیده است گفت: دیدار با استقلال اهواز برای ما اهمیت زیادی دارد تا بتوانیم به سه امتیاز برسیم. حریف هم بعد از نتیجه ای که برابر سپاهان گرفته روحیه خوبی دارد. با این حال امیدوارم بازیکنان پرسپولیس که در تیم ملی بوده اند بتوانند مشکلاتشان را حل کنند و با تمام قوا در خدمت تیم باشند.

برانکو با تاکید بر اینکه در مورد یک بازیکن خاص کمتر صحبت کرده و بیشتر به مسائل تیمش پرداخته است گفت: اگر قرار باشد از بازیکنی انتقاد کنم حتما به دور از فضای رسانه ای با خود او گفتگو می کنم. هر بازیکنی می تواند در بحران قرار بگیرد اما خودش باید تمرین کند و تلاش کند و به شرایط ایده آل برسد. در کنار اینها استراحت هم برای بازیکن مهم است. این را باید خودشان تنظیم کنند. اصلا بازیکنان را با انگشت نشان نمی دهم که باید بگویم این یا او. بازیکنان باید مراقب استراحت شان باشند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به انتشار برخی خبرها در رسانه ها واکنش نشان داد و گفت: نمی دانم برخی ها چه می زنند. گاهی اوقات حرف های نوشته می شود که من خبر ندارم. من هیچ وقت نگفتم که بازیکنانم می روند در تیم ملی گل می زنند اما در باشگاه گل نمی زنند. افتخاری بالاتر از این نیست که یک بازیکن بخواهد برای تیم ملی کشورش بازی کند. هیچگاه چنین اظهار نظری در مورد بازیکنان پرسپولیس نداشته ام.

وی در مورد اینکه چرا در تعطیلات لیگ بازی تدارکاتی نداشتید گفت: به خاطر اینکه ما فقط ۱۴ بازیکن را در اختیار داشتیم و از این جمع دو بازیکن روزهای آخر بهبودی مصدومیت شان را پشت سرمی گذاشتند. ضمن اینکه وضعیت جوی و زمین هم مناسب نبود و گفتیم شاید برخی بازیکنان مصدوم شوند. به همین خاطر گفتیم نیازی نیست که بازی تدارکاتی داشته باشیم.

برانکو در مورد احتمال جذب بازیکن برای نیم فصل گفت: همانطور که قبلا نیز گفته ام ما فقط یک جای خالی داریم. به همین خاطر باید در فاصله باقی مانده بررسی کنیم ببینیم چه بازیکنی بیاوریم. حتما باید بازیکنی باشد که جزو پنج نفر اصلی ما باشد نه اینکه صرفا یک بازیکن بیاوریم که در فهرست ۲۲ نفره ما باشند.

وی در مورد بازگشت محمد نوری گفت: ایشان کاپیتان تیم ما بودند و طبیعی است که هر تیمی نوری را بخواهد. اما آمدنش به این سادگی هم نیست. سه ضلع در مورد نوری وجود دارد. مسئولان و تیم قطری، نوری و باشگاه پرسپولیس. برای همین کار ساده ای نیست که نوری بیاید. بازیکنان خارجی دیگر هم طبیعی است که در فصل زمستانی خیلی خوب نیستند و خوب ها بیرون نمی مانند. ما محدویت بودجه داریم. ساده نیست که ما بتوانیم یک بازیکن خوب و با قیمت مناسب پیدا کرد.

سرمربی تیم فوتبال ادامه داد: روشی که ما کار می کنیم برای خودمان است و کاری به تمرینات تیم ها و باشگاه های دیگر ندارم. ما بازیکنان با انگیزه زیادی داریم که تمام تلاششان را می کنند تا حس خوبی را به تماشاگران بدهند.

وی افزود: هدف همه ما این است که در چهار بازی باقی مانده تا پایان نیم فصل به پیروزی برسیم و خودمان را به صدر جدول نزدیک کنیم. این را نشان داده ایم که بلد هستیم و پتانسیلش را هم داریم که به این مهم برسیم. البته توانایی و چاشنی شانس هم در این مورد لازم است. آماده هستیم فشارهایی هم که هست را تحمل کنیم و به کارمان ادامه دهیم. تیم ما پتانسیل زیادی برای پیشرفت دارند.

وی در مورد جوانگرایی که در تیمش رخ داده است گفت: ما ترکیبی از بازیکنان باتجربه و جوان را داریم. البته باید مراقب بازیکنان جوان باشیم و تربیت شان کنیم و بارورشان کنیم از جنبه فوتبال تا هم به درد پرسپولیس بخورند و هم به درد تیم ملی فوتبال ایران.