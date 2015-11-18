مسئولین فارس توجه ویژه به اتاق بازرگانی شیراز داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلال پور ظهر چهارشنبه در همایش ارگانیک بابیان اینکه امروز جایگاه بخش خصوصی با گذشته متفاوت شده تأکید کرد: اگر به دنبال توسعه و پیشرفت هستیم باید به جایگاه اتاقهای بازرگانی توجه شود بهخصوص استان فارس که دارای ظرفیتهای بسیار بالایی است.
وی تأکید کرد: مسئولین فارس توجه ویژه به اتاق شیراز داشته باشند زیرا دوران حضور بخش اقتصادی دولتی در مباحث سرمایهگذاری گذشته و نمیتوانیم شرکتهای خارجی را برای همکاری با شرکتهای دولتی تشویق کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: نگاه استانداران و مسئولین نباید به بخش دولتی باشد زیرا امروز اگر منابع توسعهای وجود دارد باید از طریق اتاقهای بازرگانی که تجربیات موفقی در بخش اقتصاد دارند اجرایی شود.
جلال پور تأکید کرد: زمانی که سرمایهگذاران و شرکتهای خارجی وارد کشور میشوند نباید آنها را در کنار شرکتهای تعطیل دولتی برد زیرا اگر این شرکتها توان فعالیت داشتند هیچوقت با استفاده از تسهیلات مختلف سعی در ادامه فعالیت نداشتند.
وی افزود: امروز در شرایطی ویژه قرارگرفتهایم که دوران فعالیت بخش اقتصادی دولتی تمامشده و دولت باید به فکر ایجاد زیرساختها برای حضور و فعالیتهای گسترده سرمایهگذاران بخش خصوصی باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر به دنبال رسیدن به موفقیت هستیم باید غالب کار تغییر کند و با طرحهای جدید به دنبال رسیدن اقتصادی نو با نگاههای جدید بود.
جلال پور ادامه داد: نمیتوانیم به فکر افزایش سرمایهگذاری در کشور باشیم اما توجه ویژه به زیرساختها نداشته باشیم.
وی افزود: سرمایهگذار برای حضور در این کشور نیازمند امنیت، مالکیت و همکاری است که در این مباحث دولت باید تلاش لازم را انجام دهد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران تأکید کرد: سرمایهگذاری بیش از دو هزار میلیارد دلار را در سال ۱۴۰۴ و برنامههای پنجم و ششم پیشبینیشده که برای رسیدن به این مهم باید سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار را جذب کنیم.
جلال پور با اشاره به اینکه رسیدن به این میزان سرمایهگذاری نیازمند توسعه فرهنگ و فکر سرمایهگذاری است، گفت: برای رسیدن به این مهم نیازمند همکاری و همدلی در تمامی بخشها هستیم بهخصوص اینکه توجه ویژه مسئولین به اتاقهای بازرگانی را طلب میکند.
وی یادآور شد: استان فارس دارای ظرفیتهای بسیار بالایی در بخشهای مختلف است که بهطور یقین همدلی و همکاری استاندار و اتاق بازرگانی میتواند تأثیر مستقیم بر توسعه فارس داشته باشد.
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