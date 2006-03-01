دخالت آمريكا در عراق سبب افزايش تهديدهاي تروريستي شده است/ نارضايتي اكثر آمريكايي ها از عملكرد بوش

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، در اين نظر سنجي به طور متوسط 60 درصد از مردم در 33 كشور جهان توافق دارند كه حمله مارس 2003 آمريكا و متحدانش به عراق، احتمال حملات تروريستي را افزايش داده و تنها 12 درصد با اين ايده مخالف بودند.15 درصد نيز گفتند كه اين جنگ هيچ تاثيري بر حملات تروريستي نداشته است.

بر اساس اين نظر سنجي كه بر روي 41.856نفر و توسط ناظر انتخاباتي " گلوب اسكن" كانادا و " برنامه آمريكا در گرايشهاي سياست بين المللي PIPA " صورت گرفته، همچنين نشان داده شده كه در 20 كشور حمايت همه جانبه از اين مسئله وجود دارد كه نظاميان آمريكايي بايد تا ماه آينده خاك عراق را ترك كنند.

" استون كول" رئيس PIPA گفت: با وجود اينكه دولت بوش چارچوب حمله به عراق و دخالت در اين كشور را به عنوان ابزاري براي جنگ عليه تروريسم قرار داده( و اقدامات غير قانوني خود را به اين بهانه توجيه مي كند) ، اما اكثر مردم جهان مي گويند كه اين جنگ احتمال حملات تروريستي را افزايش داده است."

بيشترين آمار انتقادها از سياستهاي آمريكا، در آرژانتين با 74 درصد ، اسپانيا با 65 درصد و آلمان با 61 درصد بود.

در انگليس 77 درصد گفتند كه تهديد تروريسم از آغاز جنگ عراق افزايش داشته و 55درصد در آمريكا و 75 درصد نيز در عراق همين راي را داشتند.

اين در حالي است كه محبوبيت بوش اخيرا يك بار ديگر در حالي كاهش يافت كه اكثر آمريكايي ها مي گويند روند امور دركشورشان همچنان در مسيري اشتباه در حال حركت است.

در نظر سنجي جديدي كه توسط روزنامه وال استريت ژورنال انجام گرفته است، 58 درصد به بوش راي منفي دادند كه اين رقم نسبت به 56 درصد ماه گذشته افزايش داشته است.

اين نظرسنجي در كشورهاي افغانستان، آرژانتين، استراليا، برزيل، انگليس، كانادا، شيلي، چين، جمهوري كنگو، مصر، فنلاند، فرانسه، آلمان، گينه، هند، اندونزي، ايران، عراق، ايتاليا، كنيا، مكزيك، نيجريه، فيليپين، لهستان، روسيه، عربستان سعودي، سنگال، آفريقاي جنوبي، كره جنوبي، اسپانيا، سري لانكا، تانزانيا، تركيه، آمريكا و زيمبابوه صورت گرفته است.



اما نظرسنجي پايگاه اينترنتي سي بي اس( CBS ) نشان داد كه نارضايتي آمريكايي ها از عملكرد و سياستهاي جنگ طلبانه و توسعه طلبانه بوش همچنان درحال افزايش است.



به گزارش خبرگزاري مهر ،در اين نظرسنجي كه روز گذشته منتشر شد، محبوبيت بوش به 34 درصد رسيد. اين در حالي است كه ماه گذشته محبوبيت وي با هشت درجه كاهش به 42 درصد رسيده بود.59 درصد از پاسخ دهندگان گفتند كه آنها از عملكرد بوش رضايت ندارند.

محبوبيت بوش در اكتبر سال گذشته به 35 درصد رسيد، يعني پس از طوفان كاترينا و كمي پس از افزايش آمار تلفات نظاميان آمريكايي در عراق كه به 2 هزار نفر رسيده بود.

در اين نظرسنجي همچنين 62 درصد از مردم آمريكا گفتند كه آنها فكر مي كنند تلاشهاي آمريكا براي برقراري ثبات و نظم در عراق به گونه اي نامطلوب بوده و تنها 36 درصد آن را مثبت ارزيابي كردند.

طي روزهاي اخير دولت بوش با افزايش خشونت ها و ترس از جنگ داخلي در عراق مواجه شده است؛ از سوي ديگر كنگره نيز با طرحي كه به يكي از شركتهاي دولتي كشورهاي عربي اجازه مي دهد تا شش بندركليدي آمريكا را فعال كند، مخالفت كرده است.

70 درصد از مردم در اين نظرسنجي اعلام كردند كه نبايد به اين طرح اجازه داده شود تا ادامه پيدا كند و 21 درصد با آن مخالفتي نداشتند.

اين نظرسنجي تلفني بر روي 1.018 نفر از بزرگسالان و در تاريخ 22 تا 26 فوريه انجام گرفته است.

از سوي ديگر در نظرسنجي كه اخيرا توسط روزنامه وال استريت ژورنال انجام گرفته بود تنها 40 درصد از مردم آمريكا به بوش راي مثبت دادند كه اين رقم پايين تر از 43 درصدي بود كه در ماه ژانويه گزارش شد.

اين آمار نشان مي دهد كه بوش برخلاف نطق سالانه خود در 31 ژانويه،نتوانسته است در جلب نظر مساعد مردم آمريكا توفيقي به دست آورد.