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۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۲۸

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان:

ارتباط با صنعت از مولفه‌های دانشگاه کارآفرین است

ارتباط با صنعت از مولفه‌های دانشگاه کارآفرین است

گرگان- رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: ارتباط با صنعت از مولفه های دانشگاه کارآفرین است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نجفی نژاد، پیش از ظهر چهارشنبه، در هم اندیشی دانشگاه کارآفرین، گفت: آنچه در تبدیل به دانشگاه کارآفرین اهمیت دارد، باور این مسئله است؛ لذا باید طور دیگری بیندیشیم.

وی اظهار کرد: سندی که در ۶ ماه گذشته تدوین شد آغاز یک راه است و باید حرکت نویی ایجاد شود.

وی افزود: برای محقق شدن این سند همه باید با فرهنگ و روحیه کارآفرینی آشنا باشند.

نجفی نژاد تاکید کرد: امکانات و طرفیت های زیادی داریم که از آنها برای ایجاد تحول می توان استفاده کرد.

وی با بیان این که ارتباط با صنعت از مولفه های دانشگاه کارآفرین است، افزود: در همین راستا مرکز رشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی شکل گرفته است.

کد مطلب 2971552

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