توسعه اقتصاد زنجان با پیوند قوی واحدهای تولیدی وصنوف ممکن است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین جمیلی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه صنعت و معدن، به شرایط رکود حاکم بر کشور اشاره کرد و افزود: برای رونق بخشی به اقتصاد استان زنجان ضروری است پیوند منطقی بین بخش‌های تولیدی و توزیعی صنوف ایجاد شود.

وی به تأثیرگذاری بخش خصوصی در اقتصاد کشور و به‌تبع استان زنجان اشاره کرد و ادامه داد: مسئولان ذی‌ربط می‌توانند برای توسعه و رونق بخشی اقتصادی در فضای پساتحریم از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کنند.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: بخش خصوصی در تمامی حوزه‌ها اعم از صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات و گردشگری فعالیت می‌کند و در این راستا در ماه‌های آینده توسعه خوبی در اقتصاد کشور خواهیم داشت.

جمیلی به‌قرار دادهای بیمه‌ای درزمینه حمل‌ونقل جاده‌ای اشاره کرد و افزود: قراردادهای بیمه‌ای در حوزه حمل‌ونقل کالاهای صادراتی موردبازنگری قرار گیرد و دستگاه‌های ذی‌ربط مدیریت لازم را مدنظر قرار دهند.

وی به برخی مشکلات بیمه‌ای در زمینه حمل‌ونقل کالا به خارج از کشور اشاره کرد و گفت: قراردادهای مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی برای رانندگان خارجی منظور نشده و همین امر باعث می‌شود صادرکنندگان به سمت حمل‌ونقل خارجی به‌ویژه کشور ترکیه بروند که در این میان مسئولان دقت لازم را لحاظ کنند.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: با توجه به روندی که در جریان مذاکرات صورت گرفته کمیته پساتحریم باهدف شناسایی موقعیت‌های سرمایه‌گذاری و اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران شکل‌گرفته و به‌تبع آن در استان زنجان نیز این کمیته با جدیت تشکیل‌شده است.

جمیلی افزود: اتاق بازرگانی استان زنجان با همکاری فعالان اقتصادی باید از این فرصت استفاده کند و توانمندی‌های زنجان را به تجار و بازرگانان کشورهای خارجی معرفی کند و در این زمینه اتاق بازرگانی زنجان موفق عمل می‌کند.