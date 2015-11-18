به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خاتمی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد احیا امربهمعروف و نهی از منکر استان زنجان افزود: دشمن در زمینه تهاجم فرهنگی، محیطهای سالم را بهعنوان هدف اصلی در برنامه ریزیهای خود قرار داده و با توجه به شناختی که از این نوع محیطها دارد برنامهریزیها و اهداف خود را اجرا میکند.
وی بابیان اینکه دشمن همواره در تلاش است با رویکردها و ابزار مختلف به ارزشها و مقدسات ضربه بزند، ادامه داد: دشمن با رویکردهای مختلف درصدد لکهدار کردن ارزشهای جاری در جامعه است.
حجتالاسلام خاتمی بابیان اینکه شهر زنجان با اجتماع باشکوه حسینیه و زینبیه اعظم و همچنین عزاداریهای به دور از خرافه و بدعت بهعنوان شهر شور و شعور حسینی مطرح است، نگاه و برنامهریزی ویژه دشمن را در این زمینه یادآور شد و افزود: دشمن برای ضربه زدن به فضا و فرهنگ موجود در برگزاری برنامههای عزاداری مردم استان زنجان برنامهریزی گسترده صورت داده است.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان بر لزوم آموزش احکام و مؤلفههای دینی و مذهبی به افراد بخصوص نوجوانان و جوانان تأکید کرد و گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در این زمینه مدیریت و برنامهریزی لازم را با همکاری دستگاههای ذیربط تدوین کند.
حجتالاسلام خاتمی با تأکید بر اینکه دشمن در تلاش برای ضربه زدن به فرهنگ دینی و مذهبی مردم استان زنجان است، گفت: باید تدابیر لازم برای ارتقای فرهنگ دینی و مذهبی در استان شکل بگیرد.
وی با اشاره به ترویج خرید کالای داخلی در جامعه گفت: باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که مردم از کالای داخلی استفاده کنند.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان با تأکید بر لزوم ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی افزود: تولید کنندگان باید نسبت به بالا بردن کیفیت محصولات اقدام کنند تا بازار مصرف رویکرد خوبی را نسبت به تولیدات داخلی داشته باشد.
حجتالاسلام خاتمی افزود: مطبوعات و رسانهها نقش مهم و تأثیرگذار در مصرف تولیدات داخلی دارند و باید از این ظرفیت استفاده شود.
وی افزود: بسیاری از مشکلات موجود در جامعه ریشه در مؤلفههای فرهنگی دارد که برای رفع این مشکلات فعالیتهای آموزشی باید انجام شود و دستگاههای متولی فرهنگ عمومی جامعه باید اهتمام ویژهای برای توسعه مؤلفههای دینی و ارزش در جامعه داشته باشند.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان افزود: طرحهای اقتصادی در حال اجرا برای خروج از رکود جامعه مناسب است و بخشهای مختلف اقتصادی کشور باید از این فرصت به خوبی استفاده کنند.
حجتالاسلام خاتمی به برگزاری خوب و منظم مرا سمات عزاداری امام حسین (ع) اشاره کرد و افزود: خوشبختانه نیروی انتظامی کارهای زیادی که دارد در برقراری امنیت مراسمهای عزاداری خوب عمل کرد و عملکرد پلیس قابلتقدیر است.
وی افزود: خوشبختانه بحث ذبح قربانی در دستهجات به خوبی مدیریت شد.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه افزود: خوشبختانه عملکرد رسانهها و رسانه ملی در خصوص انعکاس برنامههای دهه محرم بسیار مطلوب بود.
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