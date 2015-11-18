  1. استانها
  2. زنجان
۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۳۴

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

مشکلات موجود در جامعه ریشه در عدم توجه به مؤلفه‌های فرهنگی دارد

مشکلات موجود در جامعه ریشه در عدم توجه به مؤلفه‌های فرهنگی دارد

زنجان- نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان گفت: بسیاری از مشکلات موجود در جامعه ریشه در عدم توجه به مؤلفه های فرهنگی دارد که برای رفع این مشکلات فعالیت‌های آموزشی باید انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خاتمی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد احیا امربه‌معروف و نهی از منکر استان زنجان افزود: دشمن در زمینه تهاجم فرهنگی، محیط‌های سالم را به‌عنوان هدف اصلی در برنامه ریزی‌های خود قرار داده و با توجه به شناختی که از این نوع محیط‌ها دارد برنامه‌ریزی‌ها و اهداف خود را اجرا می‌کند.

وی بابیان اینکه دشمن همواره در تلاش است با رویکردها و ابزار مختلف به ارزش‌ها و مقدسات ضربه بزند، ادامه داد: دشمن با رویکردهای مختلف درصدد لکه‌دار کردن ارزش‌های جاری در جامعه است.

حجت‌الاسلام خاتمی بابیان اینکه شهر زنجان با اجتماع باشکوه حسینیه و زینبیه اعظم و همچنین عزاداری‌های به دور از خرافه و بدعت به‌عنوان شهر شور و شعور حسینی مطرح است، نگاه و برنامه‌ریزی ویژه دشمن را در این زمینه یادآور شد و افزود: دشمن برای ضربه زدن به فضا و فرهنگ موجود در برگزاری برنامه‌های عزاداری مردم استان زنجان برنامه‌ریزی گسترده صورت داده است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان بر لزوم آموزش احکام و مؤلفه‌های دینی و مذهبی به افراد بخصوص نوجوانان و جوانان تأکید کرد و گفت: اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان در این زمینه مدیریت و برنامه‌ریزی لازم را با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تدوین کند.

حجت‌الاسلام خاتمی با تأکید بر اینکه دشمن در تلاش برای ضربه زدن به فرهنگ دینی و مذهبی مردم استان زنجان است، گفت: باید تدابیر لازم برای ارتقای فرهنگ دینی و مذهبی در استان شکل بگیرد.

وی با اشاره به ترویج خرید کالای داخلی در جامعه گفت: باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که مردم از کالای داخلی استفاده  کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان با تأکید بر لزوم ارتقاء کیفیت تولیدات داخلی افزود: تولید کنندگان باید نسبت به بالا بردن کیفیت محصولات اقدام کنند تا بازار مصرف رویکرد خوبی را نسبت به تولیدات داخلی داشته باشد.

حجت‌الاسلام خاتمی افزود: مطبوعات و رسانه‌ها نقش مهم و تأثیرگذار در مصرف تولیدات داخلی دارند و باید از این ظرفیت استفاده  شود.

وی افزود: بسیاری از مشکلات موجود در جامعه ریشه در مؤلفه‌های فرهنگی دارد که برای رفع این مشکلات فعالیت‌های آموزشی باید انجام شود و دستگاه‌های متولی فرهنگ عمومی جامعه باید اهتمام ویژه‌ای برای توسعه مؤلفه‌های دینی و ارزش در جامعه داشته باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان افزود: طرح‌های اقتصادی در حال اجرا برای خروج از رکود جامعه مناسب است و بخش‌های مختلف اقتصادی کشور باید از این فرصت به خوبی استفاده کنند.

حجت‌الاسلام خاتمی به برگزاری خوب و منظم مرا سمات عزاداری امام حسین (ع) اشاره کرد و افزود: خوشبختانه نیروی انتظامی کارهای زیادی که دارد در برقراری امنیت مراسم‌های عزاداری خوب عمل کرد و عملکرد پلیس قابل‌تقدیر است.

وی افزود: خوشبختانه بحث ذبح قربانی در دسته‌جات به خوبی مدیریت شد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه افزود: خوشبختانه عملکرد رسانه‌ها و رسانه ملی در خصوص انعکاس برنامه‌های دهه محرم بسیار مطلوب بود.

کد مطلب 2971573

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها