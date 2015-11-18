به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح چهارشنبه در نشست با معاون وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت: توسعه ورزش در استان را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار داریم و دولت نیز توجه ویژهای به این موضوع دارد.
وی از توسعه زیرساختهای ورزشی در شهرها و روستاهای استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: سال گذشته زمین چمن مصنوعی برای همه روستاهای بالای یک هزار نفر استان ساخته شد.
استاندار بوشهر با اشاره به اینکه امسال نیز زمین جمن مینیفوتبال در روستاهای بالای یکهزار نفر جمعیت استان بوشهر ساخته خواهد شد، بیان کرد: در سطح شهرهای استان نیز به ازای هر پنجهزار نفر جمعیت یک زمین چمن مصنوعی ساخته میشود.
وی با اشاره به اینکه در مجموع ۲۵۰ زمین چمن مصنوعی در سطح شهرها و روستاهای استان ساخته میشود، ادامه داد: ۹۷ درصد جمعیت شهری و ۹۰ درصد جمعیت روستایی استان بوشهر از زمین مینی فوتبال بهرهمند میشوند.
ساخت بوستانهای تفریحی در همه روستاهای استان
سالاری همچنین از ساخت بوستانهای تفریحی در همه روستاهای استان خبر داد و اضافه کرد: با ساخت این بوستانها سرانه فضای پارکی مردم استان بوشهر سه متر مربع افزایش خواهد یافت.
وی اضافه کرد: با ساخت این فضاهای ورزشی شاهد افزایش فعالیتهای ورزشی در بین مردم در روستاها هستیم و در همین راستا مسابقات فوتبال جام امید در روستاها و شهرهای استان بوشهر برگزار میشود.
استاندار بوشهر با اشاره به آغاز این مسابقات در مرحله نخست، افزود: مسابقات مینی فوتبال بهصورت منطقهای، شهرستانی و استانی در تمامی شهرها، بخشها و روستاهای استان بوشهر برگزار میشود.
وی از افزایش امکانات و زیرساختهای ورزشی برای بانوان استان خبر داد و گفت: طرحهای ورزشی و تفریحی ویژه بانوان در سطح استان اجرا میشود.
تکمیل پروژههای ورزشی با اعتبارات دولتی ممکن نیست
معاون حقوقی، پارلمانی و امور استانهای وزیر ورزش و جوانان نیز در این نشست با تقدیر از تلاشهای صورت گرفته برای توسعه زیرساختهای ورزشی در استان بوشهر اظهار داشت: مدیریت استان بوشهر توجه ویژهای به اجرای طرحها و برنامههای ورزشی دارد.
امیررضا خادم اضافه کرد: اجرا و تدوین برنامههای ورزشی در استان بوشهر بهصورت هدفمند و با برنامه اجرا شده است و اقدامات صورت گرفته در زمینه ساخت فضاهای ورزشی قابل تقدیر است.
وی خواستار استفاده از ظرفیتهای صنعتی و اقتصادی استان بوشهر برای ساخت و توسعه زیرساختهای ورزشی شد و گفت: اعتبارات عمرانی جوابگوی تکمیل طرحهای ورزشی و عمرانی نیست و باید از دیگر ظرفیتها استفاده کرد.
معاون حقوقی، پارلمانی و امور استانهای وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: استان بوشهر داری ظرفیت های بالایی در بخش صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است و باید از این ظرفیتها برای توسعه ورزش استان استفاده شود.
وی بیان کرد: سازمانهای مردمنهاد می توانند نقش بسیار مهمی در اجرای برنامهها و فعالیتها در عرصههای مختلف داشته باشند و باید توجه بیشتری به این سازمانهای صورت بگیرد.
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