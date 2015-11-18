به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ار روابط عمومی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، برای این رویداد برنامههای گوناگونی از جمله «کالبدشکافی بازیهای ایرانی»، «کارگاههای آموزشی»، «سخنرانی»، «ارائه تجربیات» و «نمایش فیلم» در نظر گرفته شده است.
اولین رویداد «تجربه بازی ساز»، ۵ آذر در محل «باغ زیبا» برگزار خواهد شد. حضور در این رویداد برای عموم بازیسازان و دستاندرکاران و فعالان حوزه بازیهای ویدیویی کشور آزاد و رایگان است.
هدف اصلی و اساسی این رویداد گردهمآوردن بازیسازان و فعالان صنعت بازی کشور است که بتوانند از نزدیک تجربیات خود را مبادله کنند.
اولین رویداد تجربه بازی ساز، ۵ آذر ۹۴ از ساعت ۱۵ الی ۱۹ در خیابان شریعتی، خیابان قبا، خیابان زیبا، کوچه کاج پلاک ۱۱ برگزار میشود.
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