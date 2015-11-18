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۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۲۲

همزمان با سالگرد تاسیس انستیتو ملی بازی‌سازی:

اولین رویداد «تجربه بازی‌ساز» برگزار می‌شود

اولین رویداد «تجربه بازی‌ساز» برگزار می‌شود

«تجربه بازی‌ساز» تلاشی جدید از «انستیتو ملّی بازی سازی» برای کمک به ارتقا سطح دانش و آگاهی بازی‌سازان است که اولین دوره آن همزمان با سالگرد تاسیس این انستیتو برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ار روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، برای این رویداد برنامه‌های گوناگونی از جمله «کالبدشکافی بازی‌های ایرانی»، «کارگاه‌های آموزشی»، «سخنرانی»، «ارائه تجربیات» و «نمایش فیلم» در نظر گرفته شده است.

اولین رویداد «تجربه بازی ساز»، ۵ آذر در محل «باغ زیبا» برگزار خواهد شد. حضور در این رویداد برای عموم بازی‌سازان و دست‌اندرکاران و فعالان حوزه بازی‌های ویدیویی کشور آزاد و رایگان است.

هدف اصلی و اساسی این رویداد گردهم‌آوردن بازی‌سازان و فعالان صنعت بازی کشور است که بتوانند از نزدیک تجربیات خود را مبادله کنند.

 اولین رویداد تجربه بازی ساز، ۵ آذر ۹۴ از ساعت ۱۵ الی ۱۹ در خیابان شریعتی، خیابان قبا، خیابان زیبا، کوچه کاج پلاک ۱۱ برگزار می‌شود.

کد مطلب 2971579

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