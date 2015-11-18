ثبت جهانی مثنوی وظیفه ایران و ترکیه است

به گزارش خبرنگار مهر، زلفی تومان ظهر امروز چهارشنبه ۲۷ آبان و در جریان نشست خبری مشترکش با رئیس کتابخانه ملی ایران که در محل این سازمان در تهران برگزار شد، گفت:مولانا به عنوان یکی از شخصیت‌های مشترک هر دو کشور ایران و ترکیه، آثار خودش را به زبان فارسی نوشته است. در عین حال هرساله فعالیت های بسیاری درباره مولانا در ترکیه انجام می شود. هم به شکل انتشار مجلات و هم در قالب برگزاری نشست ها و سمپوزیوم ها در خصوص شخصیت و آثار مولانا.

تومان افزود: مولانا یکی از شخصیت‌های بزرگی است که به واسطه اندیشه‌اش، به شخصیتی جهانی تبدیل شده و ثبت آثار او در میراث جهانی، به نوعی تاکید بر همین مسئله است. آثار او میراث بشری است و ثبت مثنوی در برنامه حافظه جهانی یونسکو، وظیفه ای است که بر عهده هر دو کشور ایران و ترکیه است.

رئیس کتابخانه ملی ترکیه همچنین یادآور شد: ما و ایران می‌توانیم در ثبت پروژه هایی که در یونسکو وجود دارد، به صورت مشترک عمل کنیم چرا که هم اشتراک منابع داریم و هم امکان کمک به همدیگر را در این کار داریم.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد کم و کیف اسناد و نسخ خطی به زبان فارسی که در کتابخانه ملی ترکیه نگهداری می شوند، گفت: در کتابخانه ملی ترکیه بیش از ۱۲۰۰ نسخه خطی به زبان فارسی وجود دارد که بخش های دیگری از وزارت فرهنگ ترکیه در دوره های مختلف، تعدادی از این آثار را به زبان ترکی امروزی ترجمه و منتشر کرده اند.