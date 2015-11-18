نشست مسئولان فدراسیون پزشکی ورزشی با کمیته ملی المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، در ابتدای این نشست هاشمی ضمن تبریک انتخاب نوروزی به عنوان رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی اظهارداشت:در مدتی که فدراسیون با سرپرست اداره می شد برخی کارها به کندی پیش می رفت و برخی روسای فدراسیون ها در این مدت انتظاراتی داشتند که با ما در میان گذاشتند و ما هم این مسائل را بزودی در اختیار شما خواهیم گذاشت تا در جهت رفع دغدغه خاطر آنها بکوشیم.



وی ادامه داد: بدون تردید آقای نوروزی با سابقه و تجربه ای که دارند خواهند توانست در این مجموعه خدمات ارزنده ای ارائه دهند و حتی خود یکی از نفرات پایه گذار این فدراسیون بوده و در حال حاضر می بایست با توجه به زمان از دست رفته با اولویت بندی ضمن آماده سازی پرونده ورزشکاران المپیکی و برنامه ریزی درست و منظم برای حضور آنها در رقابتهای کسب سهمیه، بازیهای المپیک ریو پر تلاش تر از قبل ظاهر شویم.



رئیس کمیته ملی المپیک خاطر نشان کرد: فدراسیون پزشکی ورزشی در نوع خود گسترده ترین خدمات را به جامعه ورزش کشور از فدراسیون ها و قهرمانان ملی پوش گرفته تا ورزشکاران عزیزمان در شهرستانهای مختلف ارائه می دهد لذا کمیته ملی المپیک وظیفه خود می داند تمام قد از این فدراسیون حمایت نماید و بدون تردید برای بهتر شدن امور فدراسیون پزشکی می بایست خود را با بسیاری از بخش ها همچون وزارت ورزش،کمیته ملی المپیک، فدراسیون ها و نهادهای مختلف هماهنگ نماید.



شاهرخ شهنازی نیز تصریح کرد: رای ما رای هیات اجرایی بود و بسیار خوشحالیم که توانستید مزد سالها زحمات خود را به جامعه ورزش کشور در روز مجمع بگیرد به شخصه از زحمات و تلاش های دکتر سعیدی در این مدت تشکر می کنم.



شهنازی خاطر نشان کرد: امیدورایم برنامه های فدراسیون پزشکی ورزشی بلندت مدت و حتی تا بازیهای آسیایی 2018 و بعد از آن باشد.



سپس دکتر نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی که به همراه دکتر سعیدی دبیر فدراسیون در این نشست حضور داشت ابراز داشت: خوشحالم به خانه خودم بازگشتم در واقع بمدت 9 ماه از این فدراسیون فاصله داشتم و در همان ابتدای کار تنها دغدغه ام آماده سازی کاروانی سالم و بدون مشکل برای المپیک بود در همان روزی که مجمع فدراسیون برگزار شد مشکل بهداد سلیمی پیش آمد بر حسب وظیفه خودم را به بهداد رساندم و پیگیر کارهای درمانی این قهرمان عزیز شدم تا نگرانی نداشته باشد.



وی ادامه داد: با تمام قدرت در خدمت کمیته هستیم ما چه در کمیسیون پزشکی ورزشی شما عضو داشته باسیم چه نداشته باشیم حتما با شما همانگ هستیم و امیدوارم این شرایط بوجود بیاد که بتوانیم از ظرفیت ها و امکانات آکادمی ملی المپیک استفاده کنیم.



نوروزی تصریح کرد: آخرین اطلاعات و دانستیهای دوپینگ بزودی چاپ و در اختیار تمام مسئولین و قهرمانان عزیز قرار خواهد گرفت و حتی جلسات و کلاسهای آموزشی و رو در رو با ورزشکاران و مسئولین در این باره خواهیم داشت.



سپس دکترباقرزاده سرپرست آکادمی ملی المپیک پیشنهاد داد تا جهت هماهنگی هر چه بیشتر بین تمامی مجموعه ها، نهادها و انجمن ها و کمیسیون ها و یکسان سازی دانسته ها شورای راه بردی پزشکی ورزشی تشکیل شود که خیلی خوب است.



در ادامه دکتر اصغررحیمی رئدیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی گفت:در المپیک 2012 موفق بودیم چرا که بخش مهمی از آن مدیون عملکرد خوب فدراسیون پزشکی ورزشی بود در حال حاضر هم بیش از 150 ورزشکار در رشته های مختلف جهت کسب سهمیه المپیک تحت نظر باید باشند که باید با حساسیت و با دقت مراقب آنها بود.



در خاتمه هاشمی رئیس کمیته ملی المپیک ضمن قدردانی از تلاش های فدراسیون پزشکی ورزشی عنوان داشت بدون تردید از این پس مسئولین فدراسیون می بایست ضمن نظارت دقیق در اجرای هر چه بهتر کارها با الویت دادن به فدراسیون های المپیکی و ورزشکاران حرکت نمایند.



در این نشت مهدی فراهانی رئیس حراست کمیته،خانم دکتر ترکان رئیس کمیسیون پزشکی ورزشی،دکتر تقوی از آکادمی و خانم اسلامیان رئیس کمیته بین المل کمیته حضور داشتند.