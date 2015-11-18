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۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۰۴

مدیرکل کمیته امداد استان خبرداد:

حمایت موسسه خیریه عترت معصومین از ایتام سادات کهگیلویه وبویراحمد

حمایت موسسه خیریه عترت معصومین از ایتام سادات کهگیلویه وبویراحمد

یاسوج- مدیرکل کمیته امداد امام کهگیلویه و بویراحمد از انعقاد تفاهم نامه همکاری این نهاد با موسسه خیریه عترت معصومین برای کمک به ایتام سادات تحت حمایت کمیته امداد استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدغلامرضا متقی ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: با همکاری و تعامل همه‌جانبه با این موسسه زمینه ارتباط با سایر خیرین و موسسه‌های خیریه در کشور را فراهم می کنیم.

وی انعقاد تفاهم نامه برای رفع مشکلات نیازمندان را اقدامی موثر دانست و افزود: در راستای انعقاد تفاهم نامه همکاری با موسسه خیریه عترت معصومین مقرر شد تمامی ایتام سادات تحت حمایت کمیته امداد استان با اولویت حمایت از تحصیل دانش آموزان و دانشجویان، جهیزیه و سایر کمک های مورد نیاز، تحت پوشش این موسسه قرار گیرند.

متقی بیان کرد: همچنین در این تفاهم نامه مقرر شد ۸۰ نفر از ایتام سادات استان که در اردوی اصفهان شرکت کرده و در مسابقات برنده شده اند با هزینه موسسه عترت معصومین به مشهد مقدس اعزام شوند.

وی اهداء بسته های یک میلیون ریالی به ایتام سادات در آستانه عید نوروز و برگزاری همایشی مرکب از موسسات خیریه مهم اصفهان در اردیبهشت ماه سال آینده در استان را از دیگر مفاد این تفاهم نامه عنوان کرد.

متقی گفت: این همایش با محوریت موسسه عترت معصومین در یاسوج برگزار و طی آن تصمیم گیری و برنامه ریزی بهتری در خصوص مساعدت به مناطق محروم انجام می شود.

 

کد مطلب 2971606

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