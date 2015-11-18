حمایت موسسه خیریه عترت معصومین از ایتام سادات کهگیلویه وبویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدغلامرضا متقی ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: با همکاری و تعامل همه‌جانبه با این موسسه زمینه ارتباط با سایر خیرین و موسسه‌های خیریه در کشور را فراهم می کنیم.

وی انعقاد تفاهم نامه برای رفع مشکلات نیازمندان را اقدامی موثر دانست و افزود: در راستای انعقاد تفاهم نامه همکاری با موسسه خیریه عترت معصومین مقرر شد تمامی ایتام سادات تحت حمایت کمیته امداد استان با اولویت حمایت از تحصیل دانش آموزان و دانشجویان، جهیزیه و سایر کمک های مورد نیاز، تحت پوشش این موسسه قرار گیرند.

متقی بیان کرد: همچنین در این تفاهم نامه مقرر شد ۸۰ نفر از ایتام سادات استان که در اردوی اصفهان شرکت کرده و در مسابقات برنده شده اند با هزینه موسسه عترت معصومین به مشهد مقدس اعزام شوند.

وی اهداء بسته های یک میلیون ریالی به ایتام سادات در آستانه عید نوروز و برگزاری همایشی مرکب از موسسات خیریه مهم اصفهان در اردیبهشت ماه سال آینده در استان را از دیگر مفاد این تفاهم نامه عنوان کرد.

متقی گفت: این همایش با محوریت موسسه عترت معصومین در یاسوج برگزار و طی آن تصمیم گیری و برنامه ریزی بهتری در خصوص مساعدت به مناطق محروم انجام می شود.



