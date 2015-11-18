شنبه آخرین فرصت ثبت نام رشته های بدون آزمون کاردانی‌ غیرانتفاعیها

دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون ۶ هزار و ۳۴۴ نفر در پذیرش رشته های تحصیلی کاردانی‌ نظام‌ جدید‌ موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیر انتفاعی به صورت بدون آزمون ثبت نام کرده اند.

وی گفت: داوطلبان بر اساس سوابق تحصیلی و معدل کل دیپلم می توانند در پذیرش رشته های تحصیلی دوره‌های‌ کاردانی‌ ‌ نظام‌ جدید‌ موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیر انتفاعی ثبت نام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور خاطرنشان کرد: متقاضیان که حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۴ موفق به اخذ مدرک دیپلم می شوند اعم از اینکه در آزمون مذکور شرکت کرده یا نکرده اند می توانند در این دوره شرکت کنند. پرداخت هزینه ثبت‌نام و انتخاب رشته به صورت الکترونیکی انجام می گیرد.

توکلی درباره میزان ظرفیت پذیرش در این دوره ها یادآور شد: ظرفیت پذیرش در این دوره ها ۱۲۴ هزار و ۴۰۱ نفر است.