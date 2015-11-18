تحقیق و تفحص از وزارت بهداشت مطرح نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالرحمان رستمیان ضمن ابراز بی اطلاعی از طرح تحقیق و تفحص مجلس از وزارت بهداشت، گفت: این خبر از سوی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام نشده و ممکن است فقط نظر شخصی یک نماینده باشد چرا که این طرح تاکنون در کمیسیون مذکور بعنوان متولی این امر مطرح نشده است.

وی افزود: چنانچه طرح تحقیق و تفحص مذکور در مجلس مطرح شود مطمئنا این طرح تایید نخواهد شد، چرا که در این زمان تحقیق و تفحص لازم نیست.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه پوشش بیمه ای همگانی یکی از نقاط مثبت طرح تحول سلامت است، افزود: به رغم اینکه در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید بر بیمه شدن همه مردم شده بود، اما این امر محقق نشده بود که خوشبختانه با اجرای طرح تحول سلامت، پوشش همگانی بیمه محقق شد.

به گفته رستمیان، پوشش همگانی بیمه از مهمترین اقدامات طرح تحول سلامت است.

وی همچنین، از دیگر اقدامات موثر در طرح تحول سلامت را مجهز شدن مراکز بهداشتی درمانی در حوزه دارو، نیروی انسانی و فضای فیزیکی بیان کرد و گفت: در گذشته بیمارستان های دولتی در ارائه خدمات درمانی به بیماران دارای شیب منفی بوده که با اجرای طرح تحول سلامت خدمت رسانی این بیمارستان ها آسیب شناسی و مرتفع شد.

رستمیان با تاکید بر ضرورت پرداخت مطالبات بیمارستان ها از سوی بیمه های درمانی، افزود: چنانچه بیمه ها در پرداخت مطالبات بیمارستان ها همکاری نکنند باعث عقب افتادگی بیمارستان ها در ارائه خدمت می شود.

وی همچنین، طرح تحول سلامت را بسیار مثبت و خوب ارزیابی کرد و در عین حال بر ضرورت وجود راهنامی بالینی در حوزه درمان تاکید کرد و گفت: این طرح باعث می شود تا از اتلاف منابع به میزان ۲۰ درصد جلوگیری شود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: لازم است همگی از این طرح حمایت کنیم.