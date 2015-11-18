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۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۴۰

راهیابی دوچرخه سواران ایرانی به فینال کاپ آسیایی هندوستان

راهیابی دوچرخه سواران ایرانی به فینال کاپ آسیایی هندوستان

رکابزنان ایرانی در اولین روز رقابتهای دوچرخه سواری کاپ آسیایی هندوستان موفق به راهیابی به مرحله فینال شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان دوچرخه سواری ایران در اولین روز از رقابتهای کاپ آسیایی هندوستان توانستند در رشته های تیم اسپرینت بانوان و آقایان، تعقیبی انفرادی بانوان و آقایان به فینال رقابت ها راه یابند.

فروزان عبدالهی در رشته ۲۰۰۰ متر تعقیبی انفرادی رده سنی بزرگسالان در گروه خود اول شد و به فینال راه یافت ، سرور فرزین دیگر بانوی دوچرخه سوار کشورمان در این رشته نیز به مقام پنجمی رسید.همچنین مائده نظری و سرور فرزین نیز در رشته تیم اسپرینت برای کسب مقام سومی به رقابت خواهد پرداخت .پوریا حسینی رکابزن جوان کشورمان در رشته ۳۰۰۰ متر تعقیبی انفرادی نیز سوم شد .

تیم بزرگسالان آقایان کشورمان متشکل از محمد دانشور، فرشید فارسی نژادیان و علی علی عسگری در تیم اسپرینت به فینال راه یافتند و فردا برای کسب مقام اول و دومی به رقابت خواهند پرداخت . 

کد مطلب 2971627

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