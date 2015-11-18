تشکیل کمیسیون ویژه برای پیگیری امور مالی تروریست ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، «ولادیمیر پوتین» در ادمه سیاست های جدید مسکو برای مبارزه با تروریسم دستور تشکیل کمیسیونی ویژه برای رصد فعالیت های مالی گروه های تروریستی را صادر کرد.

دستور پوتین برای تشکیل این کمیسیون یک روز پس از آن انجام می شود که روسیه بطور رسمی اعلام کرد انفجار بمب موجب سقوط هواپیمای مسافری این کشور در تاریخ ۳۱ اکتبر در صحرای سینا شده است.

پس از این اعلام پوتین در اظهار نظری صریح اعلام کرد که عاملان این حادثه هر کسی و در هر کجای دنیا که باشند تنبیه خواهند شد. در همین رابطه وزارت خارجه روسیه نیز با انتشار بیانیه ای از همه دولت ها و سازمان ها خواست تا برای یافتن تروریست هایی که مسبب سقوط هواپیمای این کشور در مصر بودند، به این کشور کمک کنند.

در بیانیه وزارت امور خارجه روسیه آمده است: روسیه از تمامی افراد، دولت ها، سازمان ها، دوستان و همه شرکای خود می خواهد تا برای پیداکردن تروریست هایی که موجب سقوط هواپیمای ایرباس روسیه شدند، با این کشور همکاری کنند تا مرتکبین این حادثه به پای میز عدالت آوره شوند.