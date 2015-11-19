به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان که در هفته‌های گذشته نتایج بسیار خوبی ازآن خود کرده، عصر روز جمعه در دیداری بسیار سرنوشت‌ساز، به مصاف صبای قم می‌رود.

بازیکنان تیم ذوب‌آهن، در هفته‌های گذشته عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشته و در حال حاضر جزو تیم‌های مدعی لیگ برتر به شمار می‌روند.

این تیم اصفهانی هم‌اکنون با کسب ۱۹ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده‌بندی لیگ برتر قرار گرفته و پیروزی در دیدار روز جمعه، می‌تواند ذوب‌آهن را به صدر جدول نزدیک‌تر کند.

امیدواری دو تیم برای نزدیک شدن به صدر جدول

سبزپوشان اصفهانی با توجه به تفاضل گل خوب و بازی‌های تیم‌های اول و دوم جدول، شانس این را دارند که در صورت پیروزی مقابل صبا، صدر جدول را ازآن خود کنند.

از سوی دیگر، صبای قم نیز در حال حاضر شرایط بسیار خوبی داشته و با توجه به سرمربیگری علی دایی در این تیم، عملکرد بسیار خوبی از خود به نمایش گذاشته است.

صبا با علی دایی در هفته‌های گذشته بسیار خوب عمل کرده و در حال حاضر با کسب ۱۸ امتیاز، یک پله پائین‌تر از ذوب‌آهن قرار گرفته است.

این تیم هم‌اکنون در جایگاه چهارم قرار گرفته و به خوبی می‌داند که سه امتیاز مسابقه، می‌تواند کار آن را برای نزدیک‌تر شدن به صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر آسان‌تر کند.

ذوب‌آهن در این مسابقه محمد نژاد مهدی، مهرداد قنبری و محمدرضا عباسی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد و باید دید که در غیاب این بازیکنان، چه عملکردی از خود به نمایش می‌گذارد.

در ترکیب صبای قم نیز قاسم دهنوی، به دلیل محرومیت برای این تیم به میدان نخواهد رفت.