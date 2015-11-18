به گزارش خبرنگار آینه جم، عبدالله نادری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان عسلویه ضمن گرامی داشت هفته بسیج اظهار داشت: بسیج الگوی تلاش و توسعه است و همه مسئولان باید این فرهنگ جهادی را در تمام امور سرلوحه خدمت رسانی به مردم قرار دهند.

وی افزود: در این هفته همه دستگاه‌های شهرستان به صورت هماهنگ در اجرای باشکوه مراسم‌ها شرکت فعال داشته باشند و همکاری لازم با نهادهای مسئول داشته باشند.

نادری با یادآوری هفته کتاب و کتاب‌خوانی بیان داشت: با ایجاد ایستگاه‌های کتاب در ادارات شهرستان زمینه توجه و ایجاد انگیزه در مردم ایجاد شود و همچنین تلاش شود فرهنگ کتاب خوانی جان تازه ای بگیرد.

وی با بیان اینکه بسیاری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی ریشه در پایین بودن سطح دانش و مطالعه افراد دارد گفت: امکانات و زیر ساخت لازم برای پیشبرد فرهنگ کتاب‌خوانی به صورت کافی در شهرستان موجود است باید نگاه کیفیتی این حوزه را تقویت کرد و نگرش‌های جدیدی را در این زمینه ایجاد شود.

اسکله‌های عسلویه صاحب متولی شد

فرماندار عسلویه با تاکید بر این که زندگی مردم شهرستان و گذران امورات آنها به دریا وابسته است تصریح کرد: با پیگیرهای صورت گرفته با سازمان بنادر و دریانوردی استان، بعد از سال ها این اداره متولی امورات اسکله‌های شهرستان خواهد شد تا خدمت رسانی به مردم شتاب بیشتری به خود بگیرد.

نادری با اشاره به مشکل قایق‌ها و لنج‌ها برای پهلو گرفتن در اسکله، تخلیه و بارگیری به خاطر نیاز به لایروبی گفت: با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های صورت در چند ماه اخیر و همچنین توافق‌های صورت گرفته، لایروبی تا پایان سال جاری توسط سازمان بنادر و دریانوردی عملیاتی و انجام می شود.

وی افزود: به خاطر پایین‌بودن سیستم ایمنی و اطفای حریق، افزایش ضریب ایمنی در اسکله های شهرستان تا پایان سال توسط سازمان بنادر و دریانوردی استان انجام خواهد شد.

حضور حداکثری مردم نشانگر اعتماد است

رئیس ستاد انتخابات شهرستان عسلویه با اشاره به دو انتخابات مهم در پایان سال جاری تاکید کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی باید آمادگی لازم برای برگزاری این رویداد و حماسه ملی داشته باشند.

وی اظهار داشت: حضور حداکثری مردم شهرستان در تمامی انتخابات قبل نشانه وحدت و همدلی بسیار عمیق و اعتماد کامل بین مجموعه دولت و مردم در عسلویه است و باید تلاش شود تا زمینه حداکثری این حماسه بزرگ در شهرستان به بهترین شکل ممکن انجام شود .

آغاز عملیات اجرایی بزرگراه بزباز به بندو

فرماندار شهرستان عسلویه با اشاره به توجه اساسی در حوزه زیرساخت‌ها در شهرستان تصریح کرد: بزرگراه بزباز به بندو که هر ساله خسارات جانی و مالی زیادی در برداشته است با تلاش‌های صورت گرفته با اعتبار ۶۳ میلیار تومان اجرایی خواهد شد.

وی افزود: مراحل تجهیز کارگاه برای اجرای پروژه آغاز شده است و در مرحله اول ۱۴میلیارد تومان از این اعتبار تخصیص داده شده است که با اجرای آن بسیاری از سوانح و حوادث ناگوار کاهش می‌یابد و زمینه ساز رشد و توسعه بیشتر در شهرستان خواهد بود.

وی با اشاره به محصور بودن مرکز شهرستان تصریح کرد: اقدامات و پیگیری های لازم برای استقرار ادارات و تسهیل کار مردم صورت گرفته است و پیگیری برای استقرار برخی ادارات نیز در حال انجام است و تلاش می شود مشکل کمبود فضای فیزیکی برای استقرار ادارت حل شود.

وی گفت: با توجه به جریانات جوی اخیر، تمام دستگاه های متولی در ستاد بحران شهرستان باید از آمادگی لازم برای اقدامات مناسب در صورت بروز مشکل برخوردار باشند.

مرکز بهداشتی چاه مبارک شبانه روزی می شود

نادری از پیگیری فاز دوم بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه خبر داد و افزود: با توجه به نگاه مثبت و خدمات ارزنده دولت تدبیر و امید در حوزه سلامت، تلاش و پیگیری لازم برای به نتیجه رسیدن فاز دوم بیمارستان تامین اجتماعی عسلویه انجام خواهد شد که زایشگاه نیز در آن تعریف خواهد شد.

رئیس شورای سلامت شهرستان عسلویه گفت: با اقدامات صورت گرفته مرکز بهداشتی درمانی چاه مبارک برای خدمت رسانی به مردم به صورت شبانه روزی خواهد شد تا خدمت رسانی در حوزه سلامت در بخش چاه مبارک شکل مطلوب‌تری به خود بگیرد.

فرماندار شهرستان عسلویه با اشاره به ترویج روحیه شادی و نشاط در دولت تدبیر و امید اظهار داشت: با تدابیر مناسب استاندار، مسابقات سراسری فجر امید در تمامی نقاط شهرستان عسلویه انجام خواهد شد تا روحیه تلاش، مشارکت و امیدواری در بین جوانان شهرستان تقویت شود.

آب شیرین کن عسلویه احداث می‌شود

وی با اشاره به اینکه در کنار صنعت بخش کشاورزی شهرستان بسیار فعال است، افزود: کشاورزی شهرستان نیازمند توجه اساسی نسبت به گذشته است و باید کمیته ای برای رفع مشکلات و معضلات بخش کشاورزی در شهرستان تشکیل شود.

رئیس شورای اداری شهرستان عسلویه با تاکید بر مدیریت صحیح مصرف آب در شهرستان تصریح کرد: با توجهات استاندار بوشهر احداث آب شیرین کن با ظرفیت ۷ هزار مترمکعب در عسلویه احداث خواهد شد تا آب مصرفی شهرستان شکل مناسب تری به خود بگیرد و خدمت رسانی به مردم تسریع داده شود.

در این نشست تیران جاسم‌زاده به عنوان رئیس جدید اداره بنادر و دریانوردی عسلویه معرفی شد.