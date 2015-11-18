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۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۳۹

رئیس مرکز فوریتهای پزشکی کهگیلویه و بویراحمد خبرداد:

۴زخمی و یک کشته درتصادف نیسان با پراید درمحور یاسوج به بابامیدان

۴زخمی و یک کشته درتصادف نیسان با پراید درمحور یاسوج به بابامیدان

یاسوج - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: برخورد نیسان با پراید در محور یاسوج به بابامیدان چهار زخمی و یک کشته بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی استان، جلال پوران فرد از رخ دادن حادثه تصادف در محور یاسوج به بابامیدان در محل سرگچینه خبر داد و گفت: در این حادثه متأسفانه بر اثر برخورد وانت نیسان با پراید یک از نفر از پنج سرنشین خودروی پراید قبل از رسیدن نیروهای امدادی کشته و چهار نفر دیگر مجروح شدند.

وی با بیان این که این حادثه در ساعت ۷ و ۲۰ صبح امروز رخ داد، افزود: با اطلاع مردمی به مرکز پیام ۱۱۵ یاسوج بلافاصله ۴ دستگاه آمبولانس اورژانس از پایگاههای جاده ای و شهری به محل حادثه اعزام شدند.

پوران فرد ادامه داد: چهار مصدوم حادثه که سه مرد و یک زن بودند پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای امدادی اورزانس به بیمارستان شهید بهشتی یاسوج منتقل شدند.

 

کد مطلب 2971669

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