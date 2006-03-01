بضاعت ما همين بود / همه راهها بسته شده بود

قاسم زردكانلو سرمربي تيم پيام ارتباطات خراسان درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد اظهارداشت: تيم ما دربازي رفت مقابل مرصاد 5 گل دريافت كرده بود و دراين بازي تلاش زيادي كرديم تا با تيم منسجم تر مقابل مرصاد صف آرايي كنيم.

وي در ادامه گفت: مرصاد دراين بازي بهتر ازما بود و پيروزي حق مسلم آنها بود، ولي سعي خواهيم كرد در آينده با ارائه بازيهاي بهتر و بهاء دادن به جوانانمان رتبه مناسبي درجدول كسب كنيم.

زردكانلو با بيان اينكه مرصاد تمام راهها را بر روي ما بسته بود، گفت: مرصاد با يك بازي فيزيكي و شوتهاي بلند اجازه نزديك شدن به دروازه خود را به ما نداد.

وي درخصوص رفتن خيرانديش سرمربي سابق پيام ازاين تيم گفت: تلاش زيادي كرديم تا خيرانديش درتيم بماند، ولي او به اين نتيجه رسيده بود كه با اين بضاعت نمي تواند با پيام نتيجه بگيرد و به همين علت تيم را ترك كرد.