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۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۲۳

سرمربي تيم پيام ارتباطات خراسان درگفتگو با" مهر":

بضاعت ما همين بود / همه راهها بسته شده بود

سرمربي تيم پيام ارتباطات خراسان گفت: بچه ها تلاش زيادي كردند، ولي بضاعت ما همين بود.

قاسم زردكانلو سرمربي تيم پيام ارتباطات خراسان درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد اظهارداشت: تيم ما دربازي رفت مقابل مرصاد 5 گل دريافت كرده بود و دراين بازي تلاش زيادي كرديم تا با تيم منسجم تر مقابل مرصاد صف آرايي كنيم.

وي در ادامه گفت: مرصاد دراين بازي بهتر ازما بود و پيروزي حق مسلم آنها بود، ولي سعي خواهيم كرد در آينده با ارائه بازيهاي بهتر و بهاء دادن به جوانانمان رتبه مناسبي درجدول كسب كنيم.

زردكانلو با بيان اينكه مرصاد تمام راهها را بر روي ما بسته بود، گفت: مرصاد با يك بازي فيزيكي و شوتهاي بلند اجازه نزديك شدن به دروازه خود را به ما نداد.

وي درخصوص رفتن خيرانديش سرمربي سابق پيام ازاين تيم گفت: تلاش زيادي كرديم تا خيرانديش درتيم بماند، ولي او به اين نتيجه رسيده بود كه با اين بضاعت نمي تواند با پيام نتيجه بگيرد و به همين علت تيم را ترك كرد.

شايان ذكر است: ديدار دوتيم پيام ارتباطات خراسان ومرصاد شيراز با نتيجه يك برصفر بسود مرصاد شيراز پايان يافت.

کد مطلب 297172

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