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۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۲:۵۹

مشاور وزير امور خارجه در گفت وگو با "مهر":

تاكيد بر طرح روسيه به تنهايي پاسخگوي منافع ايران نيست

تاكيد بر طرح روسيه به تنهايي پاسخگوي منافع ايران نيست

دكتر جواد منصوري گفت : البرادعي در گزارش اخير خود پرونده ايران را نيازمند بررسي بيشتر دانسته است و در اين مرحله اساساً جايي براي طرح پرونده ايران در شوراي امنيت وجود ندارد.

دكتر منصوري مشاور وزير امور خارجه در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود : طرح روسيه نيز در راستاي تامين منافع اين كشور است. 

وي با رد اينكه پذيرش طرح روسيه در شرايط كنوني اقدامي شتابزده است گفت : دستگاه سياست خارجي به دنبال تامين حقوق مسلم ايران در سايه طرح پيشنهادي روسيه و به موازات اين مسئله در پي گره زدن منافع تهران و مسكو است.

اين كارشناس ارشد مسائل خاورميانه افزود : بي توجهي به شعار و تهديدات و تاكيد بر حقوق جمهوري اسلامي در راستاي معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي تنها راه رسيدن به حقوق مسلم ايران است.

دكتر منصوري تصريح كرد : مذاكره با كشورهاي آسياي جنوب شرقي نقش مهمي در اثبات حقانيت جمهوري اسلامي دارد و رايزني با اعضاي غيردائم شوراي امنيت باعث شفاف سازي و فعاليت هاي هسته اي صلح آميز ايران مي شود.

وي در پايان خاطرنشان كرد : تاكيد بر طرح روسيه به تنهايي پاسخگوي منافع ايران نيست و لذا دستگاه ديپلماسي بايد به دنبال گره زدن منافع ايران و ساير كشورهاي منطقه باشد.

کد مطلب 297173

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