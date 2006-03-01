تاكيد بر طرح روسيه به تنهايي پاسخگوي منافع ايران نيست

دكتر منصوري مشاور وزير امور خارجه در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در مشهد با بيان اين مطلب افزود : طرح روسيه نيز در راستاي تامين منافع اين كشور است.

وي با رد اينكه پذيرش طرح روسيه در شرايط كنوني اقدامي شتابزده است گفت : دستگاه سياست خارجي به دنبال تامين حقوق مسلم ايران در سايه طرح پيشنهادي روسيه و به موازات اين مسئله در پي گره زدن منافع تهران و مسكو است.

اين كارشناس ارشد مسائل خاورميانه افزود : بي توجهي به شعار و تهديدات و تاكيد بر حقوق جمهوري اسلامي در راستاي معاهده منع گسترش سلاحهاي هسته اي تنها راه رسيدن به حقوق مسلم ايران است.

دكتر منصوري تصريح كرد : مذاكره با كشورهاي آسياي جنوب شرقي نقش مهمي در اثبات حقانيت جمهوري اسلامي دارد و رايزني با اعضاي غيردائم شوراي امنيت باعث شفاف سازي و فعاليت هاي هسته اي صلح آميز ايران مي شود.