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۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۲۴

مدیر کل اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تاکید کرد:

ساماندهی مراسمات عزاداری و دسته جات در زنجان

ساماندهی مراسمات عزاداری و دسته جات در زنجان

زنجان- مدیر کل اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان بر ساماندهی و نظام بخشی به دسته جات و مراسمات عزاداری در هیئات مذهبی در این استان تاکید کرد.

 به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود صفی یاری ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر با اشاره به اینکه ستاد شئون فرهنگی طبق مصوبه ۶۰۳ شکل گرفته است، افزود: در این راستا مدیریت و نظارت و ساماندهی برنامه های دینی در تمام طول سال و به خصوص در ماه محرم بسیار تاکید شده است.

مدیر کل اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان بر ساماندهی و نظم بخشی به عزاداری ها و دسته جات هیئات مذهبی تاکید کرد و یادآور شد:  این اداره کل بر ساماندهی برنامه های فرهنگی و دینی خود تاکید جدی دارد.

حجت الاسلام صفی یاری با بیان اینکه طی ماه محرم امسال اجتماعات عزاداری در شهرها توسط هیات مذهبی به خوبی برگزار شد، افزود:  قبل از فرا رسیدن ایام محرم سلسه همایش هایی در خصوص آموزش روحانیون و مبلغین برگزار شد و باتوجه به برنامه ریزی های صورت گرفته مبلیغن در مساجد و هیئات مذهبی، رسالت سنگین خود که اشاعه فرهنگ دینی و دوری از هر گونه خرافه پرستی بود را به شکل جامع و کامل اجرا کردند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان یاد آورشد: اداره کل تبلیغات اسلامی بر نظم دهی به برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و مذهبی بسیار مصصم بوده و برنامه ریزی لازم را در دستور کار دارد.

حجت الاسلام صفی یاری با بیان اینکه زنجان شهر شور و شعور حسینی است و توقع از این استان بیشتر است گفت:در راستای تقویت فرهنگی دینی و مذهبی در استان باید ملاحظات جدی در این حوزه لحاظ شده و مدیریت لازم در دستور کار قرار گیرد.

مدیر کل اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تاکید کرد: فضای مدیریتی درست و برنامه ریزی شده در حوزه فرهنگی و دینی باعث کاهش آسیب های اجتماعی می شود.

حجت الاسلام صفی یاری گفت: بسیاری از مشکلات موجود در جامعه ریشه در مولفه های فرهنگی دارد که برای رفع این مشکلات فعالیت های آموزشی باید انجام شود

کد مطلب 2971734

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