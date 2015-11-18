افزون بریک میلیاردتومان تسهیلات برای تحقق اقتصاد مقاومتی اعطا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید احمد جعفری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته بسیج برگزار شد، اظهار داشت: ۸۵۸ میلیون از این وام ها در عرصه صنایع تولیدی کوچک و ۳۹۵ میلیون تومان نیز برای راه اندازی صنایع تبدیلی کوچک در حوزه بسیج سازندگی پرداخت شده است.

وی با اشاره به ادامه روند پرداخت تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط تا پایان سال جاری ابراز داشت: پرورش دام سبک و سنگین، شیلات، قارچ، زنبور عسل، مرغ و بلدرچین، توسعه باغ‌ها و کشاورزی، تولید گیاهان دارویی، زعفران، صنایع تبدیلی، لبنیات و کود ورمی کمپوست بخشی از مهم‌ترین این طرح‌ها است.

فرمانده سپاه ناحیه ساوه یادآور شد: اجرای این طرح‌ها در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و برای رشد بیشتر اقتصاد شهرستان و مقابله با فشارهای اقتصادی انجام شده است.

جعفری یادآور شد: هفته بسیج فرصتی ارزشمند برای بزرگداشت یاد و خاطره بسیجیان سلحشور و یادآور دلاورمردی های رزمندگان بسیجی در دفاع از میهن اسلامی است.

وی در تشریح برنامه های هفته بسیج در شهرستان اظهار داشت: برنامه های مختلفی برای هفته بسیج در جلسه شورای اداری شهرستان با حضور فرماندار و مسئولان اجرایی تشریح و هماهنگی های لازم برای اجرای این برنامه ها به عمل آمده است.

فرمانده سپاه ناحیه ساوه تصریح کرد: برنامه های فرهنگی، ورزشی و بصیرتی پیش بینی شده برای هفته بسیج در شهرستان ساوه شامل برگزاری ایستگاه سلامت، برپایی نمایشگاه کتاب، برگزاری مشاوره های دینی، یادواره های شهدا در حوزه های شهری و روستایی، محفل انس با قرآن، مسابقات ورزشی، همایش صالحین، برپایی ایستگاه صلواتی، ویزیت رایگان، نشست های بصیرتی و همایش روز شکوه و پایداری است.