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۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۰۶

رئیس ستاد بحران کشور از طرح های آبخیزداری ایلام بازدید کرد

رئیس ستاد بحران کشور از طرح های آبخیزداری ایلام بازدید کرد

ایلام-رئیس ستاد بحران کشور و هیئت همراه از طرح ها و پروژه های آبخیزداری تنگه ارغوان شهر ایلام بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار ظهر چهارشنبه در این بازدید گفت: اگر طرح های آبخیزداری اجرا نمی شد خسارات سیل خیلی بیشتر و تمامی شهر ایلام را مورد تهدید قرار می داد.

وی افزود: اجرای سازه های آبخیز سنگی ملاتی و گابیون بندی گام مهم و اساسی در پیشگیری از سیل و خسارات ناشی از آن است.

دیدار با نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه ایلام

رئیس ستاد بحران کشور، به همراه مدیرکل بحران استان و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری همچنین با حجت‌الاسلام ‌والمسلمین محمد نقی لطفی امام جمعه ایلام دیدار و گفتگو کردند.

 در این دیدار رئیس ستاد بحران کشور ضمن تشریح پیامدهای سیل از نقش اساسی طرح‌های آبخیزداری و فعالیت‌های منابع طبیعی در این راستا سخن گفت و افزود: اگر پروژه‌های آبخیزداری تنگه ارغوان نبود خسارات سیل خیلی بیشتر و تخریب آن بالاتر بود.

نماینده ولی‌فقیه و امام‌جمعه ایلام نیز در خصوص اهمیت کارهای آبخیزداری نکاتی را ارائه کرد و از فعالیت‌های چشمگیر منابع طبیعی خصوصاً در بخش آبخیزداری تجلیل کرد.

کد مطلب 2971755

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