به گزارش خبرنگار مهر، سردار هاشم غیاثی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته بسیج در استان اظهار کرد: در هفته بسیج امسال بیش از ۵۷۰ عنوان برنامه در دو هزار و ۶۷۰ رده مقاومت در استان برگزار می‌شود.

وی از برگزاری اجتماع بزرگ «شکوه ایستادگی» در استان همزمان با پنج آذرماه خبر داد و گفت: این اجتماع با حضور بسیجیان استان در تمامی شهرستان‌ها برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین در روز دوم آذرماه گردهمایی سه هزار نفری رزمندگان بسیجی استان در بیرجند برگزار می‌شود.

غیاثی به افتتاح ۳۶ پروژه بسیج در این هفته اشاره کرد و افزود: این پروژه‌ها شامل حوزه مقاومت، پایگاه مقاومت، سالن ورزشی و سالن بزرگ ۹ دی در طبس هستند.

بهره برداری از ۱۵ پروژه عام المنفعه بسیح سازندگی

وی اضافه کرد: در حوزه اقتصاد مقاومتی نیز طی این هفته ۱۵ پروژه عام المنفعه بسیج سازندگی شامل پایگاه اورژانس، خانه بهداشت، مسجد و احیا و مرمت قنوات به بهره برداری می‌رسد.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی، برگزاری اختتامیه اردوهای جهادی و تقدیر از فعالان استان در دوم آذرماه را یکی دیگر از برنامه‌های هفته بسیج در استان عنوان کرد و افزود: در این مراسم از ۴۰۰ نفر از فعالان و متولیان این حوزه تجلیل می‌شود.

غیاثی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۱۴۸ پروژه اقتصاد مقاومتی با اعتباری بالغ بر ۳۲.۵ میلیارد ریال در خراسان جنوبی به بهره برداری رسیده است، عنوان داشت: همچنین در این مدت ۳۸ پروژه محرومیت زدایی با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال توسط بسیج سازندگی استان مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز تعداد ۴۴ پروژه بسیج سازندگی با هزینه کردی بالغ بر ۹ میلیارد ریال به سرانجام رسیده است.

آبرسانی سیار به ۱۷ هزار روستایی استان

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی از آبرسانی سیار به ۱۶ هزار و ۹۱۲ نفر در این مدت خبر داد و گفت: از ابتدای امسال بسیج سازندگی استان آب شرب بهداشتی ۴۲۷ روستای استان را به وسیله تانکر تأمین کرده‌اند.

به گفته غیاثی طی این مدت بالغ بر ۲۹۳ هزار و ۹۰۰ متر مکعب آب شرب بهداشتی به وسیله تانکر به این روستاها حمل شده است.

وی اضافه کرد: در بخش اردوهای جهادی نیز از ابتدای سال جاری تاکنون ۹ هزار نفر در قالب اردوهای جهادی به روستاها و مناطق محروم استان اعزام شده‌اند.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با بیان اینکه در راستای اقتصاد مقاومتی امسال راه اندازی ۷۰۰ کارگاه اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی در استان پیش بینی شده بود، بیان کرد: از این تعداد تاکنون ۴۷۰ کارگاه به سرانجام رسیده که در هفته بسیج یک کارگاه به نمایندگی افتتاح می‌شود.

افتتاح بیمارستان صحرایی در هفته بسیج

غیاثی عنوان داشت: در مجموع از سال ۹۲ تاکنون در بخش اقتصاد مقاومتی بیش از یک هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است.

وی به افتتاح بیمارستان صحرایی در شهرستان نهبندان در هفته بسیج اشاره کرد و گفت: این بیمارستان صحرایی ۲۷ روستای این شهرستان را زیر پوشش خود قرار خواهد داد.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی، غربالگری، آسیب شناسی چهره به چهره، انجام آزمایشات و.. را از جمله خدمات ارائه شده در این بیمارستان برشمرد.

غیاثی، حفاظت و حراست از انقلاب و دستاوردهای آن را از جمله وظایف بسیج و سپاه عنوان کرد و گفت: بسیج تاکنون در هر جایی که نیاز بوده حضور مؤثر داشته و بنا به گفته مقام معظم رهبری امنیت پایدار امروز کشور بخاطر مشارکت مردم در قالب بسیج است.

وی با تاکید بر اینکه زیربنای توسعه امنیت است، بیان داشت: با وجود این امنیت امروز کشور در همه عرصه‌ها به امنیت نسبی دست پیدا کرده است.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی از سازمان دهی ۳۲۰ هزار بسیجی در رده‌های امنیتی، دفاعی، قشری و ستادی در استان خبر داد و افزود: در حال حاضر حدود سه هزار رده مقاومت در استان فعال است.