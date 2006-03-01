توزيع يك ميليون نهال در 130 نقطه از شهر تهران/بهره برداري از 5 هزار هكتار فضاي سبز در روز درختكاري

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، علي محمد مختاري با اعلام اين خبر در ادامه افزود: در روز16 اسفند 5 هزارهكتار اراضي اطراف شهر تهران كه در طول سال جاري با غرس 5/2 ميليون نهال به فضاي سبز تبديل شده به بهره برداري خواهد رسيد.

وي در ادامه از وجود 1357 پارك محله اي ، منطقه اي و فرامنطقه اي در سطح شهر تهران خبرداد، اضافه كرد: 125 پارك محله اي و 20 پارك فرامنطقه اي تا پايان نيمه اول سال 85 به بهره برداري مي رسد.

مديرعامل سازمان پاركها و فضاي سبز شهر تهران با اشاره به پيشرفت 50 درصدي عمليات احداث پارك مادر آزادگان با 27 هكتار مساحت، تصريح كرد: پارك هاي مادر، قائم با 17 هكتار ، همت 13 هكتار و چيتگر 7 هكتاردر دست ساخت است و همچنيني طرح مطالعاتي فراهم سازي تسهيلات ورزشي براي بانوان در پاركهاي مناطق 22 گانه نيز در دست بررسي است.

وي اضافه كرد: طرح جامع تامين آب خام فضاي سبزشهر تهران در دستور كار اين سازمان قرار گرفته و هم اكنون فضاي سبز حاشيه اغلب بزرگراه ها تحت پوشش ديگر با تانكر آبرساني نمي شود البته در بودجه سال 85 ، 20 ميليارد تومان اعتبار براي اين منظور اختصاص يافت.

وي همچنين افزود: طرح توسعه فضاي سبز عمودي در بزرگراه ها اجرا مي شود و در بزرگراه مدرس اين طرح به اتمام رسيده و در چمران، امام علي(ع) ، شهيد حكيم و يادگار امام نيز اين طرح اجرا مي شود.

مختاري درخاتمه از تهيه اطلس پاركهاي شهر تهران به دو زبان فارسي و انگليسي و شناسنامه براي باغات و اشجار شهر تهران خبرداد.