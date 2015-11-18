۶۰۱ هزار دانش آموز آذربایجان غربی شیررایگان دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون سیدمصطفوی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از کارخانه شیر پگاه ارومیه با بیان اینکه توزیع شیر رایگان در مدارس استان آغاز شده است افزود: توزیع شیر در مدارس استان به تعداد ۷۰ نوبت در سال اجرا می شود که امسال هزینه ۴۰ نوبت آن تامین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح تاپایان سالجاری ادامه خواهد داشت ادامه داد: تمامی دانش آموزان مدارس اعم از دولتی و غیردولتی و فرهنگیان شاغل در مدارس مشمول دریافت شیر رایگان هستند.

سید مصطفوی افزود:: توزیع منظم شیر با کیفیت مناسب در مدارس، سلامت جسمی و روحی دانش آموزان را تضمین می کند و موجب افزایش قدرت یادگیری در آنها می شود.

وی اضافه کرد: برای توزیع ۷۰ نوبت شیر در بین مدارس استان ۲۳۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است که از این میزان ۱۷۰ میلیارد ریال تامین شده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در این بازدید گفت: آموزش و پرورش استان با ۱۱ کارخانه برای این امر قرارداد منعقد کرده که در این راستا مدارس روستایی شیر استریل پاکتی سه گوش و مدارس شهری شیر لیوانی به میزان ۲۰۰ سی. سی با ۲.۵ درصد چربی دریافت می کنند.

بهرام صمدی افزود: امسال تمامی شیرهای عرضه شده به مدارس با ویتامین D غنی شده و این امر جزو الزاماتی بوده که آموزش و پرورش استان اعمال کرده است.

وی گفت: پایش های مستمر توسط معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان در زمینه ارائه و تولید شیرهای با کیفیت انجام می شود.

در این بازدید حق جو مدیرعامل شرکت شیر پگاه استان و کارشناسان این شرکت در خصوص انواع محصولات این شرکت و چرخه تولید آن توضیح داد.