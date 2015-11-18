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۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۱۸

بزرگداشت هفته کتاب در وین برپا می‌شود

بزرگداشت هفته کتاب در وین برپا می‌شود

رایزن فرهنگی ایران در وین از برگزاری مراسم بزرگداشت‌ هفته کتاب در اتریش و برگزاری نمایشگاهی از کتاب‌های فارسی و آلمانی خبر داد.

محمد رضا وصفی رایزن فرهنگی ایران در وین در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای برنامه‌های هفته کتاب ایران در کشور اتریش خبر داد و گفت: برنامه های هفته کتاب در وین از فردا و با رونمایی از کتاب «معماری مدرن ایران» نوشته محمد رضا مصطفی قانعی در دانشگاه پلی تکنیک وین آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: این کتاب که با حضور اساتید آرشیتکت دانشگاه پلی تکنیک اتریش رونمایی خواهد شد، تلفیقی از آموزه‌های هنر معماری سنتی ایرانی و دانش نوین معماری است که در قالب یک کتاب در معرض استفاده مخاطبان این هنر ایرانی قرار می‌گیرد.

وصفی افزود: نمایشگاهی مستقل از آثار فارسی در زیر گروه هنر و زبان و ادبیات فارسی شامل ۵۰۰ عنوان کتاب به زبان‌های فارسی و آلمانی نیز طی این مراسم در تالار ابوعلی سینای وین برپا خواهد شد. همچنین ۱۰۰ مجلد کتاب نفیس از قصه های قرآنی پیامبران نوشته مسلم قاسمی  تالیف شده و به زبان آلمانی ترجمه شده که در این ایام  در کتابخانه های عمومی وین توزیع خواهد شد.

وصفی همچنین از توزیع یکهزار مجلد از نشریه باغ ویژه کودکان فارسی زبان در این ایام خبر داد و افزود: سلسله سخنرانی‌هایی در خصوص کتابهای کیهان شناسی و نجوم توسط  امیر حسین صادقی در تالار ابوعلی سینای وین نیز در این ایام در وین برگزار می‌شود.  

 

کد مطلب 2971786
حمید نورشمسی

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