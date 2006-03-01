امروز سرنوشت انتخابات اتحاديه ناشران مشخص مي شود

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، در جلسه صبح امروز نخست رمضان شيرازي با رئيس و اعضاي هيات مديره مجمع امور صنفي ملاقات مي كند و نتايج بررسي صلاحيت هاي داوطلبان حضور در هيات مديره جديد اين اتحاديه به صورت رسمي به او ابلاغ مي شود و در ادامه با حضور در وزارت بازرگاني در جلسه هيات نظارت بر انتخابات وابسته به وزارت بازرگاني با حضور جانشين سازمان امور بازرگاني استان تهران به بحث در مورد زمان و مكان برگزاري انتخابات اتحاديه ناشران مي پردازند .

به گفته رمضان شيرازي ، رئيس اتحاديه ناشران ؛ بهترين زمان براي برگزاري انتخابات در نيمه فروردين ماه و پيش از برگزاري نمايشگاه بين المللي كتاب تهران است .

زهره حسين زادگان - مدير مسول نشر آفرينگان ، محمود رضا بهمن پور ( نظر ) ، ناصر تبريزي ( فيض كاشاني ) ، مهدي صادقي ( نداي مهر آفرين ) ، عليرضا رمضاني ( نشر مركز ) ، محمد علي جعفريه ( نشر ثالث ) ، بابك تختي ( نشر قصه ) ، سيد حسن كيائيان - ( نشر چشمه ) ، جعفر همايي ( نشر ني ) ، سيد رضا يكرنگيان ( خجسته ) ، مسعود كازري ( كتاب خورشيد) منوچهر اشرف الكتابي ( كلمه ) ، مرتضي احمد آخوندي ، ( دارالكتب الاسلاميه ) و نور الله پيرآينده ، مهر ماه گذشته كانديداتوري خود را براي شركت در رقابت هاي حضور در هيات مديره نهم اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران اعلام كردند و از سوي وزارت بازرگاني صلاحيت آنها براي شركت در اين رقابت هاي تاييد شد .

به گزارش مهر ؛ اين نخستين دوره از برگزاري انتخابات هيات مديره اتحاديه ناشران است كه يك ناشر زن توانسته جواز حضور در اين رقابت را پيدا كند .

همچنين در اين دوره يك كانديداي غير ناشر كه در زمينه هاي ديگري از نشر كتاب مانند كتابفروشي و توليد كتاب فعاليت مي كند خود را كانديداي عضويت در هيات مديره اين انتخابات كرده است .