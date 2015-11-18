به گزارش خبرنگار مهر، لیلا باغبان ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته فرش دستباف استان اصفهان اظهار داشت: بسته حمایتی چگونگی خروج بازار فرش از رکود داخلی با تأکید بر ارایه تسهیلات بلندمدت و کم بهره برای کارگاه‌های تولیدی و خریداران فرش دستباف، تهیه بسته حمایتی رونق صادرات در شرایط پساتحریم با تأکید بر روش‌های نوین بازاریابی و تبلیغات و مشکلات بیمه بافندگان از مباحثی است که در کمیته فرش دستباف مطرح شد.

وی بیان داشت: جلسات کمیته فرش دستباف با توجه به جایگاه والای فرش دستباف اصفهان در سطح کشور و ضرورت هماهنگی و همکاری تمام دستگاه‌های دولتی، تعاونی و خصوصی استان برگزار می‌شود.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به آماده شده متن چهار تفاهمنامه توسط این سازمان گفت: دو تفاهمنامه سه جانبه در قالب همکاری سازمان صنعت و معدن با استانداری و مرکز ملی فرش ایران برای کسب نظر از دو نهاد مذکور ارسال شده که در صورت توافق در جریان هجدهمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان امضا خواهد شد.

وی اعلام کرد: این دو تفاهمنامه موضوعاتی چون برنامه‌های آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی را با کمک مالی و اعتباری استانداری و مرکز ملی فرش هدف قرار داده است.

باغبان به تهیه تفاهمنامه چهارجانبه‌ای در قالب همکاری سازمان صنعت و معدن با استانداری، مرکز ملی فرش و شهرداری اصفهان نیز اشاره کرد و گفت: این تفاهمنامه درباره ساخت موزه ملی فرش در زمینی به مساحت دو هزار و ۸۰۰ مترمربع در فضای زیر میدان امام علی (ع) تدوین شده که در صورت تأیید شهرداری در حاشیه نمایشگاه فرش دستباف به امضا خواهد رسید.

وی بیان داشت: تفاهمنامه سه جانبه دیگری نیز با اتاق بازرگانی و مرکز ملی فرش و سازمان صنعت و معدن استان برای مسایل مرتبط با صادرات و بازاریابی آماده شده که در مرحله کسب نظر طرفین قرار دارد.