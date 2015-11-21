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۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۶:۱۳

رئیس سازمان بهزیستی عنوان کرد؛

مردم از قانون جدید فرزندخواندگی استقبال نکردند

مردم از قانون جدید فرزندخواندگی استقبال نکردند

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه آیین نامه اجرایی قانون جدید فرزندخواندگی به استان ها ابلاغ شده است، گفت: متقاضیان خیلی از قانون فرزندخواندگی کودکان بدسرپرست استقبال نکردند.

انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اجرایی شدن قانون جدید فرزندخواندگی گفت: پس از تصویب قانون، آیین نامه اجرایی آن نیز به تصویب رسید و به استان های مختلف کشور ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه مفاد قانون جدید فرزندخواندگی متفاوت و تکمیل قانون قبلی است، افزود: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد فرزندان تحت پوشش بهزیستی دارای خانواده های بدسرپرست هستند و در قانون قبلی امکان فرزندخواندگی آنان وجود نداشت، اما در قانون جدید فرزندخواندگی موقت و همچنین واگذاری کودکان بدسرپرست نیز دیده شده است.

رئیس سازمان بهزیستی اظهار داشت: همه متقاضیان به دنبال این هستند فرزندی را که تحت پوشش خود قرار می‌دهند، به عنوان فرزند دائم مورد تربیت و مراقبت قرار دهند، اما ممکن است پس از یک سال خانواده این فرزند پیدا شود و به دنبال علاقه‌ای که بین دو طرف ایجاد می شود، آثار روحی و روانی بر کسی که فرزند را قبول کرده و فرزندخوانده به وجود آید و آنان دچار تضاد شوند.

به گفته وی، در این صورت کودک با حکم قاضی به والدین اصلی خود سپرده می شود .

محسنی بندپی گفت: برخی از مفاد قانون فرزندخواندگی باعث شده که خانواده ها استقبال خوبی از آن نکنند.

کد مطلب 2971809
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • مریم ۰۹:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۹/۰۱
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      سلام از بس که قوانین بهزیستی سخته .

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