مردم از قانون جدید فرزندخواندگی استقبال نکردند

انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اجرایی شدن قانون جدید فرزندخواندگی گفت: پس از تصویب قانون، آیین نامه اجرایی آن نیز به تصویب رسید و به استان های مختلف کشور ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه مفاد قانون جدید فرزندخواندگی متفاوت و تکمیل قانون قبلی است، افزود: در حال حاضر حدود ۸۰ درصد فرزندان تحت پوشش بهزیستی دارای خانواده های بدسرپرست هستند و در قانون قبلی امکان فرزندخواندگی آنان وجود نداشت، اما در قانون جدید فرزندخواندگی موقت و همچنین واگذاری کودکان بدسرپرست نیز دیده شده است.

رئیس سازمان بهزیستی اظهار داشت: همه متقاضیان به دنبال این هستند فرزندی را که تحت پوشش خود قرار می‌دهند، به عنوان فرزند دائم مورد تربیت و مراقبت قرار دهند، اما ممکن است پس از یک سال خانواده این فرزند پیدا شود و به دنبال علاقه‌ای که بین دو طرف ایجاد می شود، آثار روحی و روانی بر کسی که فرزند را قبول کرده و فرزندخوانده به وجود آید و آنان دچار تضاد شوند.

به گفته وی، در این صورت کودک با حکم قاضی به والدین اصلی خود سپرده می شود .

محسنی بندپی گفت: برخی از مفاد قانون فرزندخواندگی باعث شده که خانواده ها استقبال خوبی از آن نکنند.