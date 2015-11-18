بذر پلیدی که آل سعود در اروپا کاشت/نتیجه وهابی پروری غرب

گروه بین الملل-حنیف غفاری: بدیهی است که چنین تمرکزی از سوی سران آل سعود و مدارس به اصطلاح مذهبی این کشور که مروجین تفکر محمد بن عبدالوهاب هستند خوشایند نیست.....

«ارائه تصوری متحجرانه از اسلام» طی سالها و دهه های قبل دستگاههای امنیتی در غرب را بر آن ساخت تا از بانیان تفکر وهابی در منطقه یعنی عربستان سعودی بخواهند اسلام تکفیری را به فراغ بال در اروپا و غرب ترویج نمایند. از زمانی که مهاجرت مسلمانان به اروپا ضرباهنگ سریع تری به خود گرفت، وحشت و هراس غرب نسبت به ترویج اسلام در اروپا بیشتر شد. وحشت سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی و دولتهای غربی در آن بود که حقایق اسلامی در مدت زمانی اندک بتواند نوازشگر جسم و جان و روح ساکنان و اتباع غربی باشد. موضوعی که برای سران کشورهای اروپایی یک خط قرمز پررنگ محسوب می شد.

از سوی دیگر، غرب نمی توانست به سبب شعارهایی که در حمایت از مهاجرت و پذیرش افراد در خاک خود می داد مانع از حضور مهاجرین مسلمان در کشورهای خود شود. ضمن اینکه در برخی موارد به دلیل کمبود جمعیت و نیاز شدید به نیروی کار، غرب ناچار بود مرزهای خود را بر روی مسلمانان باز کند.

استقرار مسلمانان در غرب و تعهد بسیاری از آنها نسبت به فرایض و واجبات دینی سبب شد تا مقامات امنیتی اروپا جهت جلوگیری از تعامل موثر میان تفکر اسلامی و اتباع کشورهای غربی فرمول خطرناکی را پیاده کنند. این فرمول خطرناک ، «ارائه چهره ای خشن از اسلام» بود. مقامات رسمی و غیر رسمی در غرب به این نتیجه رسیدند که با ارائه چهره ای متحجرانه و خشن از اسلام می توانند فرهنگ غنی اسلامی را در لابه لای تبلیغات ضد دینی خود مدفون ساخته و به بهانه احترام به آزادی بیان، تعالیم اسلامی را به بدترین نحو ممکن مورد تعرض قرار داد. تولید انواع فیلمها و شکل گیری انواع لابی های تبلیغاتی بر ضد اسلام در غرب محصول چنین روندی بود.

با این حال تعامل میان جهان غرب و جهان اسلام از طرق مختلف سبب شد تا غرب در صدد تکمیل این پازل خطرناک خود بر آید. در اینجا دستگاههای امنیتی غرب تصمیم به ترویج وهابیت در بین مسلمانان ساکن اروپا گرفتند.

درست از زمان تشکیل اتحادیه اروپا و مخصوصا در فواصل زمانی سالهای 1990 تا 2010 میلادی، غرب شدت حمایت خود از گروههای وهابی ساکن اروپا را در مقابل تفکر اسلام سیاسی و اسلام واقعی و پویا شدت و قوت بخشید. حتی بسیاری از کتابهای تفاسیر علمای وهابی در اروپا به چاپ می رسید. کار به جایی رسید که حتی سرویسهای امنیتی غرب در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه و انگلیس کمترین اعتراضی نسبت به ترویج وهابیت در میادین اصلی شهرها نداشته و بالعکس، افرادی که تفکرات مبتنی بر اسلام شیعی و سیاسی را ترویج می کردند به بدترین نحو ممکن و با استناد به بهانه هایی واهی مورد آزار و اذیت قرار می دادند.

در این معادله، عربستان سعودی نقش مهمی بر عهده داشت. سعودی ها از یک سو دلارهای نفتی خود را صرف خرید انواع اسلحه و محصولات نظامی از غرب کرده و از سوی دیگر، با صدور تفکرات وهابی و افرادی که بتوانند این تفکر را تبلیغ کنند به داخل اروپا، دست به یارگیری نسبتا گسترده در میان مسلمانان کشورهای مختلف اروپایی زدند. جامعه هدف وهابیون و سرویسهای اطلاعاتی و امنیتی غرب، جامعه مسلمانان اروپا بود. آنها در صدد بودند تا مسلمانان به سوی اسلام راستین گرایش پیدا نکرده و نماینده اسلام واقعی (اسلامی که جذب کننده هر فرد آزاده ای در جهان است) در داخل خاک اروپا نباشند. این چهره خشن و غیر منطقی تنها در کالبد وهابیت و پیروان این تفکر تبلور و تجسم پیدا می کرد.

اگرچه اکثریت قریب به اتفاق مسلمانان کشورهای اروپایی تحت تاثیر این تفکر مسموم قرار نگرفتند، اما تعدادی از افراد و حتی برخی اروپاییان فریب خورده و یا سوء سابقه دار جذب این نوع تفکر افراطی و خطرناک شدند. اما دستگاههای امنیتی غرب زمانی متوجه این خطای خود شدند که نطفه شوم و پلیدی که سعودیها با چراغ سبز خود آنها در غرب کاشته بودند تبدیل به خطری امنیتی علیه اروپا گردید. خطری که امروز خود را به اشکال متنوع و مختلف نشان می دهد و آرامش و امنیت را از شهروندان اروپایی سلب کرده است. بدون شک در این معادله خونین، دستگاههای امنیتی برخی کشورهای اروپایی و آل سعود هر دو دست داشته اند ... .