بوش ادامه حضور نظاميان آمريكايي در عراق را توجيه كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، رئيس جمهوري آمريكا با كم اهميت جلوه دادن احتمال وقوع جنگ داخلي در عراق اظهارداشت كه عراق بايد بين هرج و مرج و وحدت يكي را انتخاب كند .

بوش با تاكيد بر ادامه حضوراشغالگران در عراق، درباره كاهش تعداد نظاميان آمريكايي درعراق بيان داشت كه در واكنش به بمب گذاريها و درگيريهاي خونين هفته گذشته در عراق، تعداد نظاميان آمريكايي در عراق را كاهش نخواهد داد و تا زماني كه عراقيها بتوانند از خودشان دفاع كنند در آنجا خواهد ماند و سياست خود را در اين باره تغيير نخواهد داد .



رئيس جمهوري آمريكا در پاسخ به اين سوال كه آيا خشونتها در عراق ادامه خواهد يافت و اينكه تنشها منجر به جنگ داخلي در اين كشور خواهد شد پاسخ داد كه "من فرضيه شما را كه عراق وارد جنگ داخلي خواهد شد، قبول ندارم ".

روزنامه فايننشال تايمز نوشت پس از گذشت سه سال از حمله به عراق حوادث تروريستي اخير در سامراء نشان داد آمريكا در كنترل قاطع عراق ناتوان است.

بوش كه پيش از سفربه كشورهاي جنوب آسيا با تلويزيون اي بي سي گفتگو مي كرد، درباره سفر به جنوب آسيا اظهارداشت كه در سفر به پاكستان به پرويز مشرف رئيس جمهوري اين كشور متذكر خواهد شد كه آنها با يك دشمن مشترك در شبكه القاعده يعني اسامه بن لادن مغز متفكر تروريسم در جهان روبرو هستند .



وي كه امروز پيش از سفر به هند و پاكستان سرزده وارد افغانستان شد، همچنين اعتراف كرد كه مشرف با فشارهاي داخلي سياسي به خاطر حمايت از سياست مبارزه با تروريسم آمريكا روبرو است .



بوش همچنين خاطر نشان كرد كه با مشرف گفتگو خواهم كرد و به وي متذكر خواهم شد كه ما دشمني مشترك در القاعده داريم و تا زماني كه القاعده در حال توطئه و برنامه ريزي در اطراف ما است، بايد با همكاري يكديگر اين توطئه ها را متوقف كنيم .



مشرف نيز روز دوشنبه در گفتگو با اي بي سي نيز با دفاع از استراتژي نظامي خود عليه القاعده خاطر نشان كرد كه 80 هزار سربازدر حال مبارزه با القاعده و جنگجويان طالبان هستند ، اما تنها براي پيدا كردن القاعده متمركز نيستند .



رئيس جمهوري آمريكا همچنين در اين گفتگو ابراز خوشبيني كرد تا اتمام مدت پايان دوره رياست جمهوريش در ژانويه 2009 بن لادن را به پاي ميز محاكمه بكشاند .



وي درباره كمكهاي مالي به زلزله زدگان پاكستان ادعا كرد: ما به اين كمكها به پاكستان نشان داديم كه مراقب آنها هستيم .