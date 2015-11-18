به گزارش خبرگزاری مهر، «بشار اسد» رئیس جمهوری سوریه یک روز پس از حملات تروریستی پاریس گفتگویی را با نشریه فرانسوی «والور اکتایل» انجام داد که بخش هایی از آن منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، بشار اسد در گفتگو با این نشریه تصریح کرد: فرانسه در مبارزه با تروریسم جدی نیست؛ البته تا زمانی که این کشور هم پیمان دولت هایی نظیر عربستان و قطر است، نباید از تروریسم و مبارزه با آن سخن بگوید.

رئیس جمهوری سوریه در جریان این گفتگو خطاب به فرانسوا اولاند گفت: دمشق وقت خود را در همکاری با کشوری که دولت آن و تمامی نهادهای وابسته به آن حامی تروریسم هستند، تلف نمی کند.

وی در پاسخ به سؤالی پیرامون حق تعیین سرنوشت مردم سوریه نیز تصریح کرد: طرف های خارجی تحت هیچ شرایطی حق دخالت در امور داخلی سوریه و تعیین سرنوشت مردم را ندارند.

بشار اسد همچنین اظهار داشت: فرانسه همواره در مبارزه با تروریسم معیارهای دوگانه را در پیش گرفته و می گیرد.