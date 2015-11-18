رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم سپاهان بازگشت بازیکنان ملی‌پوش این تیم اصفهانی به تمرینات اظهار داشت: در حال حاضر همه بازیکنان تیم به ترکیب اضافه شده‌اند و شرایط برای دیدار روز جمعه مقابل نفت تهران بسیار مناسب است.

وی افزودذ: علی کریمی که در تمرین تیم ملی امید حضور داشت و فوضیل موسایف که همراه با تیم ملی ازبکستان نیز در مسابقات ملی حضور پیدا کرده بود، به تمرین اضافه شدند.

سرپرست تیم سپاهان اصفهان ادامه داد: وضعیت تیم ما بسیار خوب است و بازیکنان خیلی شاداب و مناسب تمرین می‌کنند و برای بازی مقابل نفت تهران آماده می‌شوند.بازیکنان ما مشکلات خود را در مدت تعطیلی مسابقات لیگ برتر برطرف کردند و در حال حاضر آمادگی بسیاری دارند.

وی با اشاره به عملکرد تیم نفت در هفته‌های گذشته تصریح کرد: نفت نیز تیم بسیار خوبی به شمار می‌رود و با وجود اینکه تمرینات خود را خیلی دیر شروع کرد، در حال حاضر بهتر شده و شرایط بسیار خوبی برای دیدار مقابل سپاهان دارد.

خوروش درباره حضور سرمربی جدید تیم سپاهان بیان داشت: استیماچ به تازگی به تمرینات تیم ما اضافه شده و با توجه به این موضوع، کار سختی در پیش دارد زیرا باید در نخستین دیدار خود، مقابل تیم نفت تهران برود که تیم بسیار خوبی به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: شرایط در حال حاضر بسیار سخت است زیرا استیماچ با سپاهان آشنا نبوده و به تازگی کار خود را آغاز کرده است اما در نهایت او مربی با تجربه‌ای است و می‌داند که چگونه تیم را مدیریت کند.