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۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۰۲

سرپرست سپاهان در گفتگو با مهر خبر داد؛

اضافه شدن ملی‌پوشان سپاهان به تمرینات/ آمادگی برای دیدار نفت

اضافه شدن ملی‌پوشان سپاهان به تمرینات/ آمادگی برای دیدار نفت

اصفهان – سرپرست تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: دو بازیکن ملی‌پوش تیم سپاهان اصفهان از امروز به تمرینات تیم اضافه شدند و شرایط تیم برای دیدار مقابل نفت تهران بسیار مناسب است.

رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم سپاهان بازگشت بازیکنان ملی‌پوش این تیم اصفهانی به تمرینات اظهار داشت: در حال حاضر همه بازیکنان تیم به ترکیب اضافه شده‌اند و شرایط برای دیدار روز جمعه مقابل نفت تهران بسیار مناسب است.

وی افزودذ: علی کریمی که در تمرین تیم ملی امید حضور داشت و فوضیل موسایف که همراه با تیم ملی ازبکستان نیز در مسابقات ملی حضور پیدا کرده بود، به تمرین اضافه شدند.

سرپرست تیم سپاهان اصفهان ادامه داد: وضعیت تیم ما بسیار خوب است و بازیکنان خیلی شاداب و مناسب تمرین می‌کنند و برای بازی مقابل نفت تهران آماده می‌شوند.بازیکنان ما مشکلات خود را در مدت تعطیلی مسابقات لیگ برتر برطرف کردند و در حال حاضر آمادگی بسیاری دارند.

وی با اشاره به عملکرد تیم نفت در هفته‌های گذشته تصریح کرد: نفت نیز تیم بسیار خوبی به شمار می‌رود و با وجود اینکه تمرینات خود را خیلی دیر شروع کرد، در حال حاضر بهتر شده و شرایط بسیار خوبی برای دیدار مقابل سپاهان دارد.

خوروش درباره حضور سرمربی جدید تیم سپاهان بیان داشت: استیماچ به تازگی به تمرینات تیم ما اضافه شده و با توجه به این موضوع، کار سختی در پیش دارد زیرا باید در نخستین دیدار خود، مقابل تیم نفت تهران برود که تیم بسیار خوبی به شمار می‌رود.

وی اضافه کرد: شرایط در حال حاضر بسیار سخت است زیرا استیماچ با سپاهان آشنا نبوده و به تازگی کار خود را آغاز کرده است اما در نهایت او مربی با تجربه‌ای است و می‌داند که چگونه تیم را مدیریت کند.

کد مطلب 2971829

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