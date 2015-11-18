واکنش سازمان لیگ برتر به گزارش خبرگزاری مهر

گروه ورزشی خبرگزاری مهر امروز چهارشنبه در گزارشی به این موضوع اشاره کرد که آغاز جوانگرایی در فوتبال ایران با مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال صورت گرفته است و سازمان لیگ و در راس آن مهدی تاج ناید این جوانگرایی را به اسم خودشان تمام کنند.

با این حال سازمان لیگ برتر به این گزارش واکنش نشان داد و بر روی سایت خود مطلبی را با این عنوان منتشر کرد: « بنا بر این گزارش مصوبه طرح جوانگرایی در لیگ برتر در هیأت رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران امسال به تصویب رسید و در آئین نامه نقل و انتقالات سازمان لیگ گنجانده و به اجرا در آمد.اشاره به این نکته ضروری است که این موضوع تماما از تصمیمات سازمان لیگ با همکاری باشگاه های کشور و بر گرفته از جلسا ت متعدد با کارشناس دلسوزفوتبال، مربیان لیگ برتر و مربیان خارجی حاضر در لیگ ایران که دراین سازمان برگزار شده، بوده است. در همین رابطه به زودی از همه اقداماتی که تا کنون دررابطه با جوانگرایی در لیگ برتر انجام گرفته و در سال آینده انجام خواهد شد گزارش کاملی به اطلاع عموم خواهد رسید.»