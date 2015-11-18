چین و کلمبیا بر تقویت روابط فیمابین تأکید کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شین هوا، دو کشور چین و کلمبیا امروز در خصوص تقویت و تحکیم همکاری های دو جانبه در زمینه های مختلف با یکدیگر به توافق رسیدند.

توافق مذکور در دیدار «شی جینپینگ» با «خوان مانوئل سانتوس» رؤسای جمهور چین و کلمبیا پیش از آغاز نشست سران مجمع همکاری اقتصادی آسیا اقیانوس آرام موسوم به «اَپک» در «مانیل» پایتخت فیلیپین صورت گرفت.

شی جینپینگ در این دیدار گفت: چین برای رابطه با کلمبیا اهمیت فراوانی قائل و آماده است با این کشور در راستای پیشبرد هر چه بیشتر روابط دو جانبه همکاری کند.

رئیس جمهور چین در ادامه با اشاره به سی و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان چین و کلمبیا، خواستار استفاده از این موقعیت برای ارتقاء روابط فیمابین شد.

خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور کلمبیا نیز در این دیدار از آمادگی کشورش برای تحکیم روابط دوستانه با چین سخن گفت.

سانتوس در این باره خاطر نشان کرد: این مسأله که چین شریک تجاری مهمی برای کلمبیا به شمار می آید، موجب می شود تا دو کشور همکاری های خود را در زمینه های مختلف از جمله ساخت زیر ساخت ها و حوزه کشاورزی گسترش دهند.

گفتنی است، نشست اپک طی امروز و فردا در «مانیل» پایتخت فیلیپین برگزار می شود.