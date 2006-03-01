يك سوم از زندانيان گوانتانامو به كشورهايشان بازگردانده مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين تصميم در حالي اتخاذ شد كه بررسي هايي طي سال گذشته تاكنون انجام شده است.

ناخدا يكم " تام كويين" به خبرنگاران گفت كه وزارت دفاع آمريكا اعلام كرده كه 119 نفر از زندانيان نبايد در اين زندان بازداشت باشند و براي بازداشت به كشورهاي خود فرستاده خواهند شد.

وي افزود كه 14 تن از بازداشت شدگان به طور يكجا آزاد مي شوند،زيرا آنها هيچ تهديدي را براي آمريكا نشان نداده اند و اين نتيجه در مورد آنها به دست آمده كه از نظر اطلاعاتي چيزي براي تحقيق و بررسي ندارند.

آمريكا از چهار سال پيش در اين زندان، حدود 500 تن را با ادعاي ارتباط با القاعده و بدون هيچ نظارت بين ‌المللي و محاكمه بازداشت كرده است.

جامعه بين المللي پس از انتشار گزارش كارشناسان حقوق بشرسازمان ملل كه خواهان تعطيلي هر چه سريعتر گوانتانامو شدند، فشارهاي خود بر آمريكا را افزايش داده است .

كوفي عنان دبيركل سازمان ملل اعلام كرد كه گوانتانامو بايد دير يا زود بسته شود درحالي كه توني بلر نخست وزير انگليس كه از متحدان نزديك آمريكاست روز جمعه در آلمان مسئله گوانتانامو را يك ناهنجاري خواند كه بايد حل و فصل گردد .

كاخ سفيد درخواست تعطيلي گوانتانامو را رد كرد و دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا درخواست عنان را كاملا اشتباه خواند.

اين در حالي است كه جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا درخواستهاي فراوان جامعه بين المللي براي تعطيلي اين بازداشتگاه غير قانوني را رد كرده است ، از سوي ديگر اسنادي فاش شده است كه نشان مي دهد اكثر زندانيان موجود در گوانتانامو در هيچ جنگي عليه آمريكا و متحدانش شركت نكرده اند، و در حقيقت بدون هرگونه اتهامي در اين بازداشتگاه مخوف به سر مي برند.