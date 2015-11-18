خسارت سوانح رانندگی بیش از رشداقتصادی است/یک نفرهم نباید کشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بخارایی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه دفتر نمایندگی جمعیت طرفداران ایمنی راه های استان گلستان اظهار کرد: در سال ۸۴، متاسفانه ۲۸ هزار نفر در سوانح رانندگی شبکه های درون شهری و برون شهری کشته شدند و در سال ۹۳، تعداد کشته ها به ۱۷ هزار نفر کاهش پیدا کرد.

بخارایی افزود: هرچند تعداد کشته شدگان سوانح رانندگی نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است اما از این موضوع نباید خیلی خوشحال باشیم زیرا کشته شدن حتی یک نفر هم قابل قبول نیست و هر خانواده ای که عزیزش را از دست می دهد تا آخر عمر افسرده خواهد بود.

وی با بیان اینکه یک و چهار دهم کشته های سوانح رانندگی در ایران هستند، خاطرنشان کرد: متوسط جهانی تعداد کشته شدگان ۱۲ هزار نفر است که این رقم در ایران ۴۰ درصد از میانگین جهانی بالاتر است.

وی تصریح کرد: از ۳۱۰ هزار مجروح ناشی از تصادفات، ۱۰ درصد آن به معلولیت دچار می شوند و باید این موضوع دردآور را درک کنیم و به دیگران انتقال دهیم.

رشد خسارت سوانح نسبت به رشد اقتصادی

عضو هیئت مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راه های کشور گفت: خسارت سوانح رانندگی بیشتر از رشد اقتصادی کشور است و جامعه چه از نظر جسمی و روحی و چه از نظر مادی بیشتر به سمت فقر حرکت می کند پس باید نسبت به مسئولیت خود توجه بهتری داشته باشیم.

بخارایی به شعار امسال جمعیت اشاره و اظهار کرد: حمایت از کودکان، دانش آموزان و فرزندان در شبکه های حمل و نقلی شعار امسال است و قرار است به کودکان نگاه مراقبتی صورت بگیرد.

وی بیان کرد: در آذرماه تفاهم نامه ای بین رئیس کمیسیون ایمنی راه های کشور و وزیر آموزش و پرورش امضا خواهد شد که بر اساس آن نحوه مشارکت دستگاه آموزش و پرورش، سه طیف دانش آموزان، اولیا و مربیان را در بر بگیرد.

وی از بانوان به عنوان طیف اثرگذار در توسعه فعالیت های اجتماعی نام برد و گفت: همانگونه که بانوان در پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی نقش پررنگی ایفا کردند، در این مسیر نیز باید مشارکت کنند.

ایمنی خودروها هم باید جدی گرفته شود

عضو هیئت مدیره جمعیت طرفداران ایمنی راه های کشور به بیان آمار کشته شدگان موتورسوار پرداخت و تصریح کرد: سال گذشته سه هزار و ۷۵۰ نفر قربانیان که ۲۲ درصد تلفات را شامل می شود، موتورسوار بودند که اگر تعداد مجروحان را یکصد هزار نفر در نظر بگیریم نشان می دهد که این موضوع را جدی نگرفته ایم.

محمد بخارایی با تاکید اینکه پایگاه های حمل و نقل عمومی پایگاه های اصلی ما هستند تصریح کرد: توسعه فرهنگ ایمنی تنها برای عابران و موتورسواران نیست و کسانی که جاده می سازند و امداد و مراقبت می کنند نیز باید خواستار ارتقای آن باشند.

بخارایی خاطرنشان کرد: ایمنی خودرو در سلامت اجتماعی، پایداری ایمنی و کاهش تلفات نقش پررنگی دارد و این موضوع نادیده گرفته می شود این درحالی است که تعمیرکار و واردکننده نیز باید حساس باشند.

وی با بیان اینکه چهاردمین نمایندگی جمعیت طرفداران ایمنی راه های کشور در گلستان افتتاح شده است، خاطرنشان کرد: انتظار داریم گلستان با یک میلیون و هفتصدهزار نفر جمعیت به همین تعداد عضو طرفدار ایمنی راه ها داشته باشد.

وی در پایان به فلسفه تشکیل این پایگاه اشاره کرد و گفت: این پایگاه (جمعیت) شهروند غیرمسئول را به شهروند مسئول تبدیل می کند و انتظار از دستگاه های اجرایی را بالا می برد.