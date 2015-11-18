به گزارش خبرنگار مهر، تیم تکواندوی گیتی‌پسند اصفهان که امسال با استفاده از بازیکنان قدیمی و ملی‌پوش تکواندوی اصفهان راهی مسابقات لیگ برتر شده، در هفته چهارم لیگ برتر تکواندو، صبح فردا به مصاف تیم سونیا می‌رود.

گیتی‌پسند در فصل جاری پس از سال‌ها در مسابقات لیگ برتر تکواندو تیم‌داری کرد و تلاش قرمزپوشان اصفهان بر حضور مقتدرانه در این مسابقات است.

تیم اصفهانی با استفاده از سرمربیگری علیرضا نصر آزادانی، تلاش می‌کند که استعدادهای بومی اصفهان را شناسایی کرده و در این زمینه، حضور در لیگ برتر را نیز تجربه کند.

گیتی‌پسند به خوبی می‌داند که امسال با توجه به پخش شدن بازیکنان ملی‌پوش در تیم‌های مختلف، کار سختی پیش‌رو دارد اما با این حال، انگیزه بسیاری برای کسب نتیجه در رقابت‌های خود نشان داده است.

نماینده اصفهان که قرار بود در هفته سوم مسابقات با شهرداری ورامین دیدار کند، با توجه به غیبت ملی‌پوشان، در این دیدار حاضر نشد و حال، تلاش می‌کند در هفته چهارم، عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد.

این تیم اصفهانی اگرچه در هفته نخست مقابل شهدای ساری، پیروزی را ازآن خود نکرد اما تک امتیاز این مسابقه در حال حاضر به کمک آنها آمده است.

گیتی‌پسند اما در دیدار دوم خود مقابل دانشگاه آزاد متحمل شکست شد و در حال حاضر، با انگیزه بسیار برای پیروزی مقابل تیم بدون امتیاز جدول رده‌بندی، هم‌قسم شده است.

بازیکنان این تیم اصفهانی در حال حاضر انگیزه بسیاری دارند که با کسب پیروزی در این مسابقه، جایگاه خود را در جدول رده‌بندی لیگ برتر ارتقا دهند.

با این حال، سونیا نیز از بازیکنان خوبی بهره می‌برد و تلاش می‌کند شکست‌های گذشته خود را در دیدار حساس مقابل گیتی‌پسند اصفهان جبران کند.