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۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۰۶

دیدار وزیر دفاع و انرژی پاکستان با سفیر آلمان در اسلام آباد

دیدار وزیر دفاع و انرژی پاکستان با سفیر آلمان در اسلام آباد

وزیر دفاع و انرژی پاکستان در راستای افزایش همکاری ها ی دو کشور در زمینه های دفاعی و هم چنین انرژی با سفیر آلمان دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «سچ تایمز»، «خواجه آصف» وزیر دفاع و انرژی پاکستان با «آنا لیپال» سفیر آلمان در پاکستان دیدار و گفتگو کرد.

 در این دیدار دو طرف بر افزایش همکاری دو جانبه در زمینه های دفاعی تاکید کردند.

خواجه آصف در این دیدار هم چنین بیان کرد که پاکستان مشتاق است از تجربه های آلمان در زمینه انژری به خصوص انرژی خورشیدی و تکنولوژی های جدید تولید برق از انرژی باد استفاده کند.

سفیر آلمان در این دیدار از  سفر «اورسلا ون دورلین»  وزیردفاع کشورش به پاکستان در آینده نزدیک خبر داد.

وزیر دفاع پاکستان نیز با استقبال از سفر همتای آلمانی خود بیان داشت که این سفر راه را برای افزایش همکاری های دو کشور هموار می کند.

کد مطلب 2971858

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