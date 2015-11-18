برگزاری ۷۵ برنامه مختلف فرهنگی و اجتماعی در آذرشهر طی هفته بسیج

به گزارش خبرنگار مهر، حدود یک سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) در پنجم آذر ۱۳۵۸، فرمان تشکیل بسیج را صادر کردند و به فرمان ایشان بسیج تشکیل شد. هفته بسیج همه ساله از ۳۰ آبان آغاز می‌ شود و تا ششم آذر ادامه دارد.

عصر امروز چهارشنبه فرماندهان سپاه ناحیه آذرشهر، پیشکسوتان پایگاه های مقاومت، بنیاد شهید و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با امام جمعه شهرستان آذرشهر دیدار کرده و همفکری و تعامل برای برگزاری باشکوه و پرشور برنامه های این هفته انجام شد.

بزرگترین بسیجی عالم اسلام امام علی(ع) است

امام جمعه شهرستان آذرشهر در این جلسه با اشاره به فرارسیدن هفته بسیج و تبریک این هفته به تمام بسیجیان و پاسداران گفت: بزرگترین بسیجی عالم اسلام امام علی(ع) است که باید همگی ایشان را الگوی خودمان قرار دهیم و بسیجی وارد زندگی کنیم.

حجت الاسلام محمود نورپور با تاکید بر اهمیت بسیج در کشورمان و خدماتی که بسیجیان به مردم ارائه می کنند، ادامه داد: همه کسانی که با اخلاص و دلسوزانه معتقد به اسلام و تشیع هستند ما آن ها را بسیجی می شناسیم .

وی با بیان اینکه هفته بسیج فرصت مناسبی است تا فرهنگ و تفکر بسیج به نسل های آینده منتقل شود، افزود: باید در این هفته برنامه ها باشکوه برگزار شود و آرمان های انقلاب اسلامی و شهدای این کشور به نوجوانان و جوانان تبیین شود.

امام جمعه شهرستان آذرشهر بابیان اینکه امروز بسیج به درخت تنومندی تبدیل ‌شده است، گفت: امروز برخی از مردم و جوانان با خدا معامله می کنند و برای مبارزه با تکفیری ها، سلفی ها، وهابی ها و داعشی ها می روند و جان و مال و جوانی خویش را در طبق اخلاص می گذارند و علم اسلام را بالا نگه می دارند.

حجت الاسلام نورپور سپس با اشاره به تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان امام راحل(ره) در پنجم آذر ماه سال ۱۳۵۸ و اهمیت تشکیل این نهاد افزود: امام خمینی(ره) بنیانگذار انقلاب اسلامی به خوبی و با درایت کامل این نهاد مقدس را تشکیل دادند.

بسیج شهرستان آذرشهر نگاه ویژه ای به اجرای اقتصاد مقاومتی دارد

فرمانده سپاه ناحیه آذرشهر نیز در حاشیه این دیدار در گفتگو با خبرنگاران گفت: هفته بسیج امسال با شعار «بسیج دست قدرت خدا» نام گذاری شده است و بیش از ۷۵ برنامه مختلف در این هفته درسطح شهرستان آذرشهر برگزار می شود.

سرهنگ رضا سامی با بیان اینکه بسیج شهرستان آذرشهر نگاه ویژه ای به اجرای اقتصاد مقاومتی دارد، افزود: یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری پیاده کردن اقتصاد مقاومتی در کشور است و ما نیز در حد توان خود به ندای رهبری لبیک گفته ایم.

وی سپس در همین خصوص افزود: در طول هفته بسیج طرح های اقتصاد مقاومتی از قبیل طرح های محرومیت زدایی و کشت محصولات سازگار با اقلیم این منطقه اجرا خواهد شد.

سامی با تاکید بر اینکه نیروهای مردمی در دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی جایگاه ویژه ای داشتند، ادامه داد: برنامه‌ها طی هفته بسیج به‌ صورت فرهنگی، بصیرتی، معنوی و سازندگی برگزار می شود.

فرمانده سپاه ناحیه آذرشهر با تاکید بر اینکه بسیج نیرویی است که از بطن مردم جوشیده است، گفت: بسیجیان سرمایه های بی نظیر این کشور هستند و وظیفه ما به عنوان نیروهای انقلابی این است که اجازه ندهیم تفکر بسیجی زیر حملات فرهنگی دشمن رنگ ببازد.

وی با اشاره به تهاجم های فرهنگی دشمنان اسلام علیه جوانان کشورمان گفت: دشمن برای تغییر عقاید جوانان و آینده سازان این کشور برنامه دارد و باید در این خصوص هوشیار باشیم.

سامی با بیان اینکه بزرگداشت هفته بسیج بزرگداشت ارزش های اسلامی ناب است، ادامه داد: مهترین برنامه های هفته بسیج در سطح شهرستان آذرشهر شامل برگزاری نشست های عقیدتی سیاسی، افتتاح طرح های اقتصاد مقاومتی، دیدار با ائمه جمعه و تجدید میثاق با ولایت و عطر افشانی مزار شهدا است.

آذرشهر یکی از شهرستان های بزرگ آذربایجان شرقی است که در ۵۰ کیلومتری جنوب غربی تبریز مرکز استان قرار دارد و جمعیت آن بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر است.