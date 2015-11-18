توقیف ۵فروند شناور حامل سوخت قاچاق درعملیات پاکسازی شرق هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیزا... ملکی عصر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران بیان داشت: در ادامه طرح های پاکسازی نقاط آلوده و مقابله جدی با پدیده شوم قاچاق سوخت ،عملیات گسترده ای در شرق استان بویژه روستای کرگان میناب با بهره گیری از توان و تجهیزات پلیس های تخصصی اجرا شد.

وی افزود:در این طرح ۸۳ هزار لیتر سوخت، ۴۴عدد انواع مخازن دپو سوخت، ۴۵ تن برنج خارجی، ۹۶ هزار پاکت آبمیوه، ۴۵۰ تخته پتو، ۶۵۰ کیلو شکر، ۲۹ دستگاه پمپ مکنده سوخت و ۴۱۸ کیلو حشیش کشف شد.

سردار ملکی اظهار داشت: همچنین در این عملیات، پنج فروند شناور، ۴۶ دستگاه موتورسیکلت و شش دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل و فعال در قاچاق کالا و سوخت توقیف شد.

این مقام انتظامی اذعان داشت: در آبان ماه سال جاری چهار تن و ۷۲۷ کیلو انواع مواد مخدر، ۱۱۴ هزار لیتر سوخت، ۲۳میلیون و ۲۷۳ هزار نخ سیگار قاچاق کشف و در خصوص سایر جرائم در یگان های سطح استان پنج هزار و ۲۲۱ نفر متهم دستگیر شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تعداد دستگیر شدگان ۲۹ درصد افزایش داشته ایم.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان تصریح کرد: پلیس استان تمام توان خود را در راستای برخورد با هنجارشکنان، آلودگی صوتی، ایجاد مزاحمت برای نوامیس، سگ گردانی، مقابله جدی و ریشه ای با قاچاق کالا،مواد مخدر و سوخت بکار گرفته است. زیرا ما معتقدیم هر چقدر تلاش و فعالیت پلیس در این راستا بیشتر باشد طبعات کمتری نیز متوجه جامعه خواهد شد.