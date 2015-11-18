باند مخوف و سازمان یافته در کرمان منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، سالاری در تشریح جزئیات این خبر افزود: تمامی اعضای این باند مخوف و پیچیده در دام سربازان گمنام امام زمان (عج) گرفتار و دستگیر شده اند.

این مقام ارشد قضائی استان کرمان عنوان داشت: به دنبال اقدام تهدید آمیز و به آتش کشیدن خودروی یکی از پزشکان متخصص کرمان در دو مرحله مجزا و همچنین تصمیم به قتل نامبرده از طریق ایراد صدمه شدید بصورت ایجاد تصادف عمدی،پرونده بصورت ویژه در دستور کار این دادستانی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ضاربان با برنامه ریزی قبلی با یک دستگاه ماشین فاقد پلاک با سرعت بالا و به قصد قتل ایشان را زیر گرفته و متواری شده بودندکه خوشبختانه مضروب در این حادثه از مرگ نجات پیدا می کند.

سالاری گفت: با توجه به دلهره به وجود آمده در جامعه پزشکی، مقابله وبرخورد با مجرمین در دستور کار دستگاه قضائی قرار گرفت و پیگیری این پرونده به اداره کل اطلاعات کرمان واگذار و پس از جمع آوری اطلاعات، متهمین شناسایی و طی یک عملیات گسترده ۵ نفر از متهمین در سه خانه امن و مجهز دستگیر شدند.

وی ادامه داد همچنین در این عملیات ۱۵ دستگاه خودرو مسروقه و میلیاردها ریال اموال مسروقه از اماکن مورد استفاده متهمین کشف و توقیف شد.

دادستان مرکز استان اعلام کرد: در رصد اطلاعاتی و تحقیقات مامورین وزارت اطلاعات مشخص گردید که متهمین دستگیر شده علاوه بر موارد مذکور اقدامات مجرمانه ای از قبیل آدم ربایی به قصد انتقام ، تهدید و ایراد ضرب و جرح، گروگانگیری و قتل، جعل و استفاده از سند مجعول، جعل عنوان مامورین نظامی و انتظامی و مامورین دولتی و حمل و نگهداری سلاح جنگی غیرمجاز و افشانه های غیرمجاز و بیسیم­های نظامی نیز مرتکب شده اند.