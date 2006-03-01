فوتبال بازي نكرديم / پيام تيم پرمهره اي است

اصغر اكبري سرمربي تيم مرصاد شيراز درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: در بازي به دنبال خنثي كردن حملات تيم حريف بوديم وبا متراكم كردم بازي درميانه زمين توانستيم با يك برتري نسبي درنهايت پيروزميدان باشيم.
وي با تمجيد ازبازي بازيكنانش افزود: بازيكنان مرصاد وظايف خود را به نحو احسن انجام دادند وچنانچه بازي مساوي نيز به پايان مي رسانديم ازنتيجه راضي بودم.
وي خاطرنشان كرد: پيام تيم پر مهره اي است وبازيكنان تكنيكي زيادي درميانه ميدان دارد كه هركدام از آنان مي توانند نقش موثري در بهبود روند تيمي پيام داشته باشند.
اكبري درپايان گفت: بزرگترين مشكل پيام عدم تعويض درست وبه موقع بازي درجناحين مي باشد كه اگرپيام اين معضل را مرتفع كند مي تواند در آينده موفق باشد.
شايان ذكر است: ديدار دوتيم پيام ارتباطات خراسان ومرصاد شيراز با نتيجه يك برصفر بسود مرصاد شيرازپايان يافت.
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