سرمربي تيم مرصاد شيراز درگفتگو با" مهر": فوتبال بازي نكرديم / پيام تيم پرمهره اي است

فوتبال بازي نكرديم، چرا كه درصورت فوتبال بازي كردن با پيام به مشكل مي خورديم و نمي توانستيم براين تيم پيروز شويم.