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۲۷ آبان ۱۳۹۴، ۱۸:۳۴

نماینده فلسطین در سازمان ملل:

جامعه جهانی برای توقف تجاوزهای رژیم اسرائیل ورود کند

جامعه جهانی برای توقف تجاوزهای رژیم اسرائیل ورود کند

«ریاض منصور» نماینده فلسطین در سازمان ملل با بیان اینکه اقدامات سرکوبگرانه صهیونیستها علیه فلسطینیان همچنان ادامه دارد، دخالت جامعه جهانی برای توقف این اقدامات را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «ریاض منصور» نماینده فلسطین در سازمان ملل با اشاره به اقدامات سرکوبگرانه نظامیان صهیونیست علیه فلسطینیان، تصریح کرد: این اقدامات همچنان ادامه دارد و جامعه جهانی باید برای توقف هرچه سریعتر آن وارد عمل شود.

بر اساس این گزارش، وی در این ارتباط اظهار داشت: نظامیان اسرائیل، کودکان فلسطینی را مورد ضرب و شتم قرار می دهند و به تظاهرات مسالمت آمیز یورش می برند. وی افزود: اسرائیل همچنان به شهرک سازی ها نیز ادامه می دهد و خانه های فلسطینیان را تخریب می کند.

این مقام فلسطینی با اشاره به موافقت اخیر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی با طرح ساخت بیش از ۴۰۰ واحد مسکونی برای شهرک نشینیان در قدس اشغالی اظهار داشت: این طرح کاملا غیرقانونی است.

منصور با بیان اینکه صهیونیستها سیاست «مجازات دسته جمعی» مردم فلسطین را در پیش گرفته اند، اظهار داشت: باید با اتخاذ سیاست های مناسب، تل آویو را وادار به پایبندی به قوانین بین المللی کرد.

کد مطلب 2971885

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