دبستان شش كلاسه روستای پاقلاتان بخش تخت بندرعباس افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مسئولان استاني وجمعي از اهالي روستای پاقلاتان ازبخش تخت بندرعباس سی و يكمين مدرسه بنياد طرح بركت هرمزگان افتتاح شد.ساخت پروژه دبستان بركت اين روستا با شش كلاس درس و زيربنای كل ۴۷۸ متر مربع از اواخر اسفند سال گذشته شروع و كمتر از ۹ ماه و با هزينه بالغ بر هفت ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال به بهره برداری رسيد.

اين دبستان دارای ۳۷۸ متر مربع زيربنای آموزش، ۵/۵۹مترمربع فضای سرايداری، ۴۱ متر مربع سرويس بهداشتی، يک هزار و ۵۰۰ مترمربع محوطه سازی و ۲۰۰ مترمربع ديواركشی است.

در دبستان بركت روستای پاقلاتان از بخش تخت بندرعباس در سال جاری بيش از ۲۱۵ دانش آموز دختر و پسر مشغول به تحصيل خواهند شد.

بنياد طرح بركت زير نظر ستاد اجرايی فرمان امام خمينی(ره) از سال ۸۹ در استان هرمزگان با مشاركت اداره كل نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس هرمزگان مشغول به احداث و نوسازی فضاهای آموزشی كرده است و تا كنون ۳۱ پروژه ساخت مدارس در استان با به بهره برداری رسانده است. ۱۲ مدرسه و ۱۲ نمازخانه ديگر درمناطق محروم استان هرمزگان نيز در حال ساخت دارد.

لازم به ذكر است؛ كه روستای پاقلاتان با بيش از يک هزار و ۵۰۰ نفر جمعيت در ۳۵ كيلومتری شرق بندرعباس قرار دارد.