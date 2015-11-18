به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر چهارشنبه در نشست برنامه‌‌ریزی هفته بسیج در بوشهر اظهار داشت: فرهنگ بسیج فرهنگ ایمان و دین‌داری و رشادت و از خودگذشتگی در راه فکر و عقیده و ایمان تا پای جان است.

وی با بیان اینکه بسیج به عنوان یک سرمایه عظیم متعلق به همه ایران است، بیان کرد: همه ملت ایران به بسیج و توانمندی‌های بسیج افتخار می‌کنند.

استاندار بوشهر به رشادت‌ها و دلاورمردی‌های بسیج در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: ماموریت‌های بسیج تغییر کرده است ولی هدف همچنان یکی است و آن هم دفاع از دستاوردها و ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

وی تصریح کرد: اقشار مختلف بسیج نیز امروز ضمن داشتن آمادگی، برای فعالیت و خدمات‌دهی در عرصه‌های مختلف آماده هستند و در زمینه‌های مختلف می‌توانیم کارهای بسیج را مشاهده کنیم.

سالاری با تاکید بر اینکه فرهنگ بسیج باید در همه برنامه‌ها و کارها مد نظر قرار بگیرد، افزود: طرح‌های محرومیت‌زدایی و اقتصاد مقاومتی بسیج اثرات گران‌بهای بسیار زیادی در جامعه داشته است.

وی گفت: اگر روزی بسیجی‌ها برای دفاع از این آب و خاک از جان خود می‌گذشتند و برای ایمان خود به میدان می‌رفتند، امروز برای خدمت به مردم از منافع فردی و شخصی و گروهی خود بگذریم تا بهترین خدمات را به مردم ارائه کنیم.

استاندار بوشهر با تاکید بر اهمیت حضور مسئولان در برنامه‌های هفته بسیج، اضافه کرد: مدیران همواره در این برنامه‌ها حضوری گسترده داشته‌اند و همچنان شاهد حضور آنها در این عرصه خواهیم بود.